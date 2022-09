Tienduizenden mensen lopen mogelijk de energietoeslag van maximaal 1.300 euro mis. Dat blijkt uit een rondgang van EenVandaag langs tien gemeenten. Het aanvragen is te ingewikkeld of mensen weten niet dat ze recht hebben op het geld.

De energierekening dreigt veel Nederlanders in de financiële problemen te brengen, zeker nu de prijzen maar blijven oplopen. Afgelopen voorjaar kwam het kabinet met een speciale toeslag om mensen die er het slechtst voor staan deels te compenseren. Een half jaar later blijkt dat deze regeling juist veel van deze mensen niet bereikt.

Zelf aankloppen voor toeslag

De hoogte van de energietoeslag was in eerste instantie 800 euro, maar het kabinet verhoogde dat later naar 1.300 euro. De extra 500 euro wordt deze maand uitgekeerd. De regeling is bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en voor mensen met een laag inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum.

De eerste groep is vanwege de uitkering bekend bij de gemeente en ontvangt het geld automatisch. Mensen die een laag inkomen hebben, maar niet bekend zijn bij de gemeente, moeten echter zelf bij de gemeente aankloppen, formulieren invullen en documenten aanleveren. In de praktijk blijft de compensatie daardoor voor veel mensen buiten bereik.

54.300 huishoudens in 10 gemeenten

Dat blijkt uit een rondgang van EenVandaag langs tien gemeenten verspreid over het land. Alleen al in deze gemeenten zijn er in totaal 54.300 huishoudens nog niet bereikt, terwijl zij wel recht hebben op de toeslag. Dat aantal zal in werkelijkheid nog veel groter zijn, omdat er in heel Nederland in totaal 344 gemeenten zijn.

In de grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben de meeste mensen het extra geld niet ontvangen. Het gaat om respectievelijk 18.000, 8.000 en nog eens 8.000 huishoudens die de compensatie nog niet hebben aangevraagd of hebben gekregen, terwijl zij wel recht hebben op het geld.

Aanvragen energiesubsidie per gemeente

Grote zorgen om digibete ouderen

Vooral ouderen lijken de energietoeslag mis te lopen, vertelt directeur Anneke Sipkens van ouderenbond ANBO. Met het najaar voor de deur maakt ze zich grote zorgen omdat het ouderen door verschillende oorzaken niet lukt om de energietoeslag zelfstandig aan te vragen.

"Wij krijgen enorm veel telefoontjes van mensen die vragen of ze er recht op hebben en zo ja, hoe ze die toeslag dan aan moeten vragen." Ouderen weten vaak niet hoe ze dat moeten doen, omdat ze niet digitaal vaardig zijn, ziet Sipkens. "En de toeslag moest in eerste instantie online worden aangevraagd."

'Richting die 100 procent gaan'

In Rotterdam doet de gemeente hard haar best om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Bijna 80 procent heeft het geld al wél gekregen, benadrukt wethouder Enes Yigit, die armoedebestrijding en schuldhulpverlening in zijn portefeuille heeft. Daarnaast zijn er volgens hem nu 6.000 aanvragen in behandeling.

Tegelijkertijd merken ze ook bij de gemeente dat veel mensen de regeling niet kennen of moeite hebben om de compensatie aan te vragen. "Ons doel is om richting die 100 procent te gaan", zegt Yigit. "Daarvoor werken we ook met veel organisaties samen. En we proberen mensen actief te informeren."