Hulp aanvragen bij het Noodfonds Energie is zo ingewikkeld, dat het veel mensen niet lukt om de aanvraag te doen. Er werd rekening gehouden met honderdduizenden aanvragen, maar tot nu toe is het slechts 27.000 mensen gelukt.

Ook bewindvoerders lopen erin vast. Zij doen de boeken voor mensen in financiële problemen, maar het aanvragen van het noodfonds is zelfs voor hen te complex.

'Het is te ingewikkeld'

Victor Huizinga probeert samen met zijn bewindvoerder Luciënne Duray het noodfonds aan te vragen. "Ze maken het zo ingewikkeld, dat de mensen waarvoor het bedoeld is, geen gebruik kunnen maken van het fonds", ziet Luciënne.

Victor kwam enkele jaren geleden bij de bewindvoering en is een cliënt van Luciënne. Hij had betalingsproblemen, maar door zijn financiële zaken uit handen te geven, hoefde hij zijn huis niet uit en werd hij niet afgesloten van gas, water en elektriciteit.

Bekijk ook Van kastjes met gratis producten tot een kijkje in de sterrenwacht: zo helpen Nanda en Bart mensen die moeilijk rondkomen

Energiekosten 'niet te doen'

Met zijn WIA-uitkering is het leven niet breed, maar het lukte allemaal net. Hij krijgt elke week van de bewindvoering 50 euro als leefgeld, onder andere voor boodschappen. Dat hij nu 585 euro per maand kwijt is aan energie, is volgens Luciënne niet te doen.

Daarom deden Luciënne en Victor een aanvraag voor het Noodfonds Energie. Dat fonds betaalt een deel van de energierekening voor mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten. "Vaak zijn dat mensen die ook aanspraak kunnen maken op allerlei toeslagen en minima-regelingen", zegt Luciënne. "Zo'n noodfonds is voor hun heel fijn."

Aanvraag moet samen met cliënt

Normaal gesproken neemt Luciënne als bewindvoerder alles voor haar cliënten uit handen, maar in het geval van dit noodfonds kan dat niet.

"Al mijn 150 cliënten moeten langskomen op kantoor. Zij moeten via internet iets doen en dan een QR-code scannen met hun telefoon, dat kan niet met mijn telefoon. Vervolgens gaat het dan verder via die telefoon", vertelt Luciënne. Daar komt nog bij dat veel mensen in de doelgroep voor het noodfonds, een smartphone waarschijnlijk niet eens kunnen betalen.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier het verhaal van Luciënne en Victor in onze reportage

Storing

Het blijft niet alleen bij het gedoe met de telefoon: net als met alle speciale regelingen, moet Victor ook hier samen met Luciënne aantonen dat hij te arm is om zijn rekeningen te betalen. De WIA-uitkering wordt ingevuld, de energiekosten worden ingevuld, maar de website zegt al snel dat Victor niet in aanmerking zou komen voor energietoeslag.

Bij een nieuwe poging komen Victor en Luciënne verder en moet er een QR-code gescand worden om de app van het Noodfonds aan de praat te krijgen. Dan volgt de volgende 'nee': DigiD heeft een storing.

Later een nieuwe poging

"Je brengt mensen zo in de vernieling", vindt Victor. "Het is een soort humor, maar dan negatief. Kent u Kafka?" Na twee mislukte pogingen stoppen de twee er vooralsnog mee. Ze zullen het op een ander moment opnieuw moeten proberen, wat ook betekent dat Victor weer naar het Luciënnes kantoor zal moeten komen.

Het Noodfonds Energie laat weten dat de storing uiteindelijk kwam omdat DigiD vastliep, vanwege belastingaangiftes die massaal sinds 1 maart worden gedaan.

'Als zij het al niet kan, waar zijn we dan?'

Victor blijft in elk geval met een slecht gevoel achter na de mislukte aanvraag: "Wil je wel dat mensen van die regeling gebruik maken, of wil je het extra moeilijk maken? Als Luciënne er als professional er al niet of nauwelijks uitkomt, dan houdt het op", zegt Victor. "Als die het al niet meer normaal kan regelen, waar zijn we dan?"

"Ik vind het verschrikkelijk", zegt Luciënne. "Ik denk dat veel mensen hier gebruik van zouden willen maken, maar die haken hierdoor af. Ik denk dat je de plank mis slaat."