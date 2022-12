Een kastje met gratis producten, of een avond gratis naar de sterren kijken: panelleden Nanda en Bart namen dit jaar zelf het initiatief om mensen te helpen die minder te besteden hebben. "Een lichtpuntje bieden in deze donkere wereld."

Uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel blijkt dat bijna 4 op de 10 mensen het afgelopen jaar grote moeite hadden om rond te komen.

Hulp van een ander

Minder dan de helft van deze mensen krijgt hulp om het hoofd boven water te houden. Vaak omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen, of omdat ze zich schamen.

Aan de andere kant hebben 3 op de 10 mensen (financiële) hulp aan anderen geboden, bovenop hun 'standaard' uitgaven aan goede doelen.

'Eemnes voor Elkaar'

"Ik zag dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen", vertelt panellid Nanda Stern. Daarom startte zij met 'Eemnes voor Elkaar': buurtkastjes in Eemnes waar mensen gratis eten, hygiëne- en menstruatieproducten uit kunnen halen en achter kunnen laten.

Ook bedrijven doneren inmiddels producten aan het initiatief. Nanda's man Jan haalt bijvoorbeeld 3 keer per week brood op bij de lokale supermarkt om weg te geven.

'Steeds meer ouderen'

De mensen die de kastjes gebruiken zitten bijvoorbeeld in de schuldsanering of zijn recent gescheiden. "Eigenlijk iedereen die het moeilijk heeft", zegt de initiatiefneemster. Ze ziet ook een toename van oudere mensen. "Mensen die van hun AOW of een klein pensioentje moeten leven. Alles wordt duurder, dus de groep mensen die het moeilijk heeft wordt groter."

Nanda wil met de kastjes vooral de drempel verlagen voor de mensen die hulp nodig hebben. "Er rust zo'n taboe op arm zijn en hulp vragen. Ik hoor zo vaak mensen zeggen dat ze denken dat het hun schuld is. Terwijl het iedereen kan overkomen."

Voorbeeld voor anderen

Buurtbewoner Yifang Wu laat met regelmaat producten achter in de kastjes en weet waarom het initiatief zo belangrijk is. "Een paar jaar geleden zat ik ineens in een echtscheiding en moest ik helemaal opnieuw beginnen", vertelt ze. "Toen had ik die kastjes zelf nodig".

Ze vindt Nanda een voorbeeld voor anderen. "Het is zo'n mooi mens. Ze zit zelf in een rolstoel, heeft genoeg beperkingen en doet dan toch zoveel voor andere mensen." Nanda heeft een zenuwaandoening waardoor ze een rolstoel nodig heeft.

Gratis naar sterrenwacht

Ook panellid Bart Stolte, van de sterrenwacht in Rijswijk, draagt op zijn manier een steentje bij. "Sinds een paar maanden mogen mensen die weinig te besteden hebben gratis een bezoekje brengen aan deze sterrenwacht", vertelt hij.

De sterrenwacht zit bovenop een flatgebouw in een woonwijk in Rijswijk. "In dit deel van de stad wonen geen mensen met een groot budget. Voor hen wil je een lichtpuntje zijn in een toch wel donkere wereld."

Nieuwe André Kuipers?

"Initiatieven voor bijvoorbeeld voedselbanken zijn natuurlijk fantastisch, maar het gaat om méér dan alleen overleven", zegt Bart. "Het gaat ook om leven, om meedoen aan de maatschappij. Daar willen we aan bijdragen door de sterrenwacht voor iedereen open te stellen."

Hij hoopt jonge mensen te inspireren door ze naar het heelal te laten kijken. "Het zou toch fantastisch zijn als we over 40 jaar een soort nieuwe André Kuipers hebben die zegt: 'Bij de sterrenwacht in Rijswijk keek ik voor het eerst naar Saturnus en daardoor ging ik de wetenschap in'?"