Door de hoge inflatie hebben voedselbanken het drukker dan ooit. Kunnen ze de vraag nog wel aan en wat als je ook hulp nodig hebt? We vroegen wat jullie wilden weten over voedselbanken. Tom Hillemans van Voedselbanken Nederland geeft antwoord.

1. Aan hoeveel mensen deelt de voedselbank op dit moment pakketten uit?

"Er zijn 172 voedselbanken aangesloten bij koepelorganisatie Voedselbanken Nederland, in meer dan 95 procent van de gemeenten zit een voedselbank die bij ons is aangesloten. Wij helpen wekelijks in totaal zo'n 120.000 mensen met voedselpakketten."

"We zien dit jaar een forse toename, sinds 1 januari is het aantal mensen dat we helpen met 30 procent gestegen. Het grootste gedeelte van die stijging was in de laatste 2, 3 maanden. De effecten van de hoge inflatie en energieprijzen zien we nu echt terug in het aantal mensen dat bij ons aanklopt."

2. Wat als de voedselbank niet meer aan de grote vraag kan voldoen?

"De voedselbanken hebben eigenlijk twee doelstellingen: mensen helpen met voedselhulp én voedselverspilling tegengaan. We merken al langer dat we minder voedsel gedoneerd krijgen, want ook de supermarkten en industrie zijn druk bezig om voedselverspilling tegen te gaan."

"In principe kopen voedselbanken zelf geen eten en drinken in. Dat is ook niet te doen, want de totale waarde van de producten die wij jaarlijks uitdelen is 130 miljoen euro. Maar laatst is op de ledenvergadering besloten dat als het echt niet anders kan, er toch voedsel ingekocht gaat worden door voedselbanken."

"Gelukkig is dit nu nog niet op grote schaal aan de orde, want voor dit jaar hebben we nog voldoende voedsel om iedereen te kunnen helpen. Dit mede dankzij extra donaties van de voedingsindustrie bovenop hun reguliere schenkingen. We hoeven dus nog niet met wachtlijsten of kleinere pakketten te werken."

3. Wanneer kom je in aanmerking om hulp te krijgen van de voedselbank?

"De voedselbanken hanteren een eigen criterium, dat we het 'leefbedrag' noemen. Dat bedrag is 190 euro per huishouden plus 110 euro per persoon. Voor een alleenstaande kom je dan uit op 300 euro per maand, voor een gezin met twee kinderen is de grens 630 euro per maand."

"Voor het vaststellen van het leefbedrag kijken we naar de inkomsten van een huishouden en daar trekken we vervolgens de vaste lasten van af. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen, kleding, maar ook voor bijvoorbeeld de sportclub en sociale activiteiten. Huishoudens die minder overhouden dan het leefbedrag komen in aanmerking voor hulp van de voedselbank."

4. Is er een financiële controle voordat je naar de voedselbank mag?

"Als mensen aankloppen bij de voedselbank helpen we ze meteen. Pas in de maanden erna kijken we naar de financiële situatie om vast te stellen of een huishouden daadwerkelijk in aanmerking komt."

"Wij geven alleen voedselhulp, terwijl er vaak veel zaken spelen die ervoor zorgen dat mensen hulp nodig hebben. Onze vrijwilligers hebben dan ook goed contact met wijkteams zodat andere hulpverleners ingeschakeld kunnen worden. We helpen mensen, maar verwachten wel dat iemand vervolgens ook aan de slag gaat om uit deze situatie te komen: geen pakket zonder project."

5. Ben je verplicht om hulp van de voedselbank te melden bij uitkeringsinstanties?

"Dat weet ik eigenlijk niet, maar we horen eigenlijk nooit van mensen die hulp krijgen van de voedselbank dat ze daardoor in de problemen komen met hun uitkering. Ik zou het gewoon melden bij de desbetreffende instanties, want dan zit je nooit fout."