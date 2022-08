Op vakantie, autorijden of zelfs boodschappen doen. Steeds meer mensen kunnen het zich niet langer zomaar veroorloven. Vaste lasten en levensmiddelen zijn zo duur, dat een groeiend aantal mensen zich zorgen maakt. "Ik ben bang voor de toekomst."

Janine woont samen met haar 17-jarige dochter. Ooit had ze een riant salaris, maar doordat ze in de Ziektewet belandde, heeft ze nu een middeninkomen. Door de stijgende prijzen van energie, benzine en boodschappen is het steeds lastiger om rond te komen. "Het is inmiddels een sport geworden om steeds zuiniger te leven."

De kosten drukken

"Een paar maanden geleden kocht ik nog wel eens een lekkere reep chocola of snoep. Maar dat zijn nu luxe-artikelen geworden", vertelt Janine. "En ik probeer steeds minder met de auto te rijden. Alles binnen 20 kilometer doe ik met de fiets en ik tank een keer in de maand, in Duitsland."

Het zijn maatregelen die Janine treft om haar kosten zo laag mogelijk te houden. Met haar middeninkomen verdient ze namelijk net te veel om in aanmerking te komen voor steun vanuit de overheid. Maar haar salaris bevindt zich wel onder het modale inkomen. "Die extraatjes krijg ik net niet."

'Ik houd mijn hart vast'

Ook Loeca heeft steeds meer moeite om rond te komen. Ze heeft een zoontje van bijna 2 jaar, wiens zorg nagenoeg volledig op haar rust. Naast de zorg voor haar kind, volgt ze een opleiding en werkt ze parttime.

Loeca hield altijd al haar inkomsten en uitgaven goed in de gaten, maar de laatste maanden maakt ze zich steeds meer zorgen. "Ik houd mijn hart vast voor de aankomende maanden."

Boodschappenkar steeds leger

"Normaal ging ik vanuit de supermarkt naar huis met een volle kar boodschappen. Nu neem ik zo'n klein karretje voor m'n kind en die vul ik dan. En dan houd ik goed in de gaten wat we allemaal echt nodig hebben", vertelt Loeca.

"Het lukt nu nog net om rond te komen, maar als de energieprijs blijft stijgen, de brandstofprijs zo blijft en de boodschappen duurder worden, dan kom ik misschien in de problemen."

Bekijk ook Torenhoge inflatie brengt ook je spaargeld in gevaar: na 7 jaar kan het de helft minder waard zijn

'Ergste moet nog komen'

Zowel Janine als Loeca had nooit gedacht zo in de problemen te komen. "Ik hoefde nooit na te denken over mijn uitgaven. Nu denk ik bij elk dubbeltje: heb ik het wel echt nodig?"

De vrouwen vinden het dan ook nodig dat het kabinet met een oplossing komt. "Wat ik graag zou willen, is dat het kabinet voortvarend is", zegt Janine. "Dat lage- en middeninkomens gecompenseerd worden. Grote bedrijven hebben altijd steun gekregen en nu hebben wij het moeilijk en duurt het zo lang. Dat baart me zorgen, want het ergste moet nog komen."