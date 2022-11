Door de gascrisis proberen veel mensen energie te besparen om de kosten lager te houden. Mariëtte en haar gezin hebben besloten om minder vaak te gaan douchen. Niet alleen vanwege hun eigen rekening, maar ook om energiebedrijven wat minder winst te geven.

"Ik vind het gewoon heel slecht dat energiemaatschappijen enorme winsten maken en wij veel moeten betalen", vertelt Mariëtte. Samen met haar vrouw en twee kinderen probeert ze manieren te vinden om energie te besparen.

Gastarief meer dan verdubbeld

Het is elke maand weer onduidelijk hoeveel de energierekening nu echt omhoog gaat, maar Mariëtte merkte deze maand dat het maandtarief meer dan verdubbeld was. "Het is nu meer dan 3 euro per kubieke meter gas, terwijl dat eerst 1,40 euro of minder was."

Ze merkt er iets minder van dat de stroomprijs ook omhoog is gegaan, omdat ze zonnepanelen heeft. "Maar ook de terugleververgoeding is gedaald. Het is nog maar 9 cent per kilowattuur, dat was eerst 33 cent. Ik vind het verschil echt idioot."

Bekijk ook Honderdduizenden Britten willen uit protest tegen de hoge prijzen hun energierekening niet meer betalen

'Ik gun ze het geld niet'

"En dan lees ik dat een maatschappij als Eneco ruim 200 miljoen euro winst heeft gemaakt, dan denk ik: waarom? Ik vind die hele markt echt bagger", zegt ze. "En dan maken die maatschappijen ook nog eens reclame. Waarom doen ze dat? Niemand kan en gaat nu overstappen."

Genoeg reden dus om te besparen, vooral omdat Mariëtte de maatschappijen 'het geld niet gunt'. "Ik vind het niet zo erg om te bezuinigen. We hebben een goed geïsoleerd huis en zonnepanelen, dus dan is het ook minder erg."

Met dekentje op de bank

Net als iedereen probeert ze wat minder vaak de verwarming aan te zetten. "Als we wel de verwarming aanzetten stel ik de thermostaat van tevoren in zodat hij geleidelijk opwarmt, dat verbruikt minder energie dan wanneer hij gelijk moet opwarmen."

"Daarnaast stel ik altijd in dat de thermostaat uitgaat om 6 uur 's avonds", legt ze uit. "De avond doen we dan met de restwarmte en gaan we op de bank onder een dekentje zitten als de kinderen slapen."

Achter elkaar douchen

Verder gebruikt ze voor het deel van de afwas dat niet in de vaatwasser gaat heet water dat ze in de waterkoker kookt. Hetzelfde doet ze bij het schoonmaken. "Dan vul ik de emmer aan met koud water tot het de goede temperatuur bereikt. Het scheelt water en gas, en daardoor hebben we echt een heel erg laag gebruik."

Ook hebben ze in haar gezin besloten om minder vaak te douchen."We douchen meteen achter elkaar, zodat we niet elke keer water hoeven op te warmen. We douchen ook maar 2 keer per week", vertelt Mariëtte.

Elke dag een washandje

Haar kinderen vinden de veranderingen allemaal niet zo erg. "Ze hebben toch een hekel aan douchen", vertelt Mariëtte lachend. "Mijn dochter vindt het vooral zielig voor andere kinderen dat ze vaker moeten douchen of in bad moeten."

De moeder vindt het wel moeilijk om te vertellen dat ze thuis minder douchen, ook omdat ze bang is dat haar kinderen er dan mee gepest zullen worden. "Heel veel mensen vinden het nog steeds vies als je niet elke dag doucht", zegt ze. "Terwijl we onszelf wel gewoon elke dag wassen met een washandje hoor."

Bekijk ook Zonder ruzie afspraken maken over energie besparen thuis: zo doe je dat

Niet korter, maar minder douchen

"Maar het beeld is ontstaan dat je dan vies bent. Ik ben bang dat mensen je dan ook zo gaan aankijken, alsof je vies bent", vervolgt ze. "Mensen doen ook alsof het elke dag moet. Terwijl er ook dermatologen zijn die zeggen dat het beter is om maar 2 keer per week te douchen."

Ze hoopt wel dat het makkelijker gaat worden om erover te praten nu veel mensen energie moeten besparen vanwege de hoge rekening voor gas en licht. "Het gaat nu vooral om korter douchen, terwijl minder douchen volgens mij veel meer zoden aan de dijk zet. Die stap is er nog niet, maar ik hoop dat dat er nog komt."

'Veel meer kunnen we niet doen'

Hoe lang ze nog moeten blijven bezuinigen, weet Mariëtte niet. "Ik vind het heel lastig om in te schatten. Ik denk elke keer dat het beter gaat, maar dat gebeurt dan niet. Rusland is ook zo onvoorspelbaar", zegt ze.

"Ik vind het ook spannend dat de overheidsfinanciën zo oplopen. Het is goed dat er voor compensatie wordt gezorgd, maar wie gaat dit allemaal betalen en wanneer?" vraagt Mariëtte zich af. "Veel meer kunnen we ook niet gaan doen, behalve de verwarming nog minder aanzetten."