Een nieuw energiecontract afsluiten is duurder voor huishoudens met zonnepanelen dan voor huishoudens zonder zonnepanelen. Bijna alle energiemaatschappijen brengen namelijk extra kosten in rekening vanwege het salderen.

Het gaat soms over tot wel 270 euro per jaar extra kosten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Keuze.nl. Elf van de vijftien onderzochte energiemaatschappijen brengen de extra kosten in rekening.

Geen 'cashback'

De extra kosten zitten volgens Geert Wirken van Keuze.nl vooral in de zogenoemde 'cashbacks'. Dat zijn kortingen die energiemaatschappijen aan het einde van een contract uitkeren.

"Uit onze vergelijking blijkt dat mensen met zonnepanelen aanzienlijk minder 'cashbacks' krijgen", vertelt Wirken. "Dat kan 120 tot 270 euro per jaar schelen."

'Niet ieder bedrijf is er open over'

Ook rekenen sommige leveranciers volgens Wirken hogere vastrechtkosten aan mensen met zonnepanelen, vaste leveringskosten die energiemaatschappijen in rekening brengen.

In augustus kondigde energieleverancier Vandebron als eerste aan de kosten voor zonnepanelen eigenaren te verhogen, maar ook andere bedrijven deden dat de afgelopen maanden. "De rest is daar alleen minder open over", vertelt Wirken.

Salderingsregeling bekostigen

Toen Vandebron de kosten verhoogde, benadrukte de energieleverancier 'dat mensen met zonnepanelen iets minder voordeel krijgen maar nog steeds voordeliger uitkomen dan mensen zonder zonnepanelen'.

De energiemaatschappijen brengen deze extra kosten bij mensen met zonnepanelen in rekening om de zogenoemde salderingsregeling te bekostigen. Daarom ook dat eigenaren van zonnepanelen minder cashbacks krijgen.

Koppositie kwijtraken

Volgens klimaateconoom Reyer Gerlagh zijn de extra kosten die energiemaatschappijen rekenen voor zonnepanelen een risico voor de energietransitie. "Het is niet wenselijk", zegt hij. "We moeten doorgaan om zo snel mogelijk zoveel mogelijk daken met zonnepanelen te bedekken."

"We zijn in Nederland vanuit de achterhoede opgeschoven naar een koploper op het gebied van zonnepanelen", volgens de klimaateconoom. "Maar die positie dreigen we helemaal kwijt te raken. Terwijl klimaatverandering wel doorgaat."

'Gebrek aan creativiteit'

Gerlagh noemt de extra kosten die de energiemaatschappijen in kaart brengen 'defensief' en 'een gebrek aan creativiteit'. "Het probleem met de saldering is de vaste prijs", vertelt hij.

"De goedkope stroom die in de zomer wordt teruggeleverd door huishoudens kan worden weggestreept tegen dure stroom in de winter, omdat de energiemaatschappijen een vaste prijs hanteren."

Dynamische contracten

De klimaateconoom stelt dan ook voor meer met dynamische contracten te werken. "Op deze manier hoeven energiemaatschappijen ook geen extra kosten in rekening te brengen aan de houders van zonnepanelen", zegt hij.

"Deze dynamische contracten bewegen met de prijs mee. Als de zon hard schijnt is de prijs laag en andersom."

Batterij in huis

Wel is het volgens Gerlagh belangrijk dat er een prijsplafond komt voor deze dynamische contracten. "Dan heb je dynamische prijzen als basiscontract, maar spreek je bijvoorbeeld af dat de prijs niet boven de 0,70 kilowattuur mag komen. Op deze manier is er geen risico voor de consument, maar lopen de energiemaatschappijen ook niet tegen extra kosten aan door de vaste prijzen."

In het ideale systeem liggen er volgens Gerlagh op alle daken zonnepanelen. "De stroom die deze zonnepanelen produceren zou moeten worden opgeslagen in een batterij in huis. Als de zon om twee uur 's middags schijnt laat je batterij vol en als iedereen om zeven uur stroom wil verbruiken ontlaad je de batterijen."