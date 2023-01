De salderingsregeling voor zonnepanelen gaat mogelijk verdwijnen. Dit terwijl zonnepanelen sinds het invoeren ervan juist een stuk voordeliger werden. Welke gevolgen heeft het einde van de regeling? Via EenVandaag Vraagt kregen we er veel vragen over.

De salderingsregeling moest mensen stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. De stroom die bezitters terugleveren aan het net, kunnen ze door de regeling aftrekken van hun totale verbruik. Expert duurzame energie Mariken Stolk van Milieu Centraal, een organisatie die tips geeft over duurzaam leven, beantwoordt de meest gestelde vragen.

1. Waarom wil de politiek de salderingsregeling afschaffen?

"Toen de salderingsregeling in 2004 in het leven werd geroepen, waren zonnepanelen heel erg duur. Er werd maar weinig gebruik van gemaakt. De regeling is heel succesvol geweest, want sinds de invoering heeft er een explosieve groei plaatsgevonden: in totaal zijn er nu zo'n 2 miljoen huishoudens met zonnepanelen."

"Het is een hele aantrekkelijke investering geworden en de salderingsregeling heeft dus erg goed gewerkt. Daarom is die volgens de politiek nu niet meer zo hard nodig."

2. Waarom zijn mensen boos over het afschaffen van de regeling?

"Met het afschaffen van de salderingsregeling wordt de vergoeding die mensen krijgen voor de stroom die ze terugleveren een stukje lager. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt daarmee ook iets langer. Mensen die zonnepanelen hebben, zullen misschien dus wat minder tevreden zijn."

"Tegelijkertijd is in 2019 is al aangekondigd dat dit eraan zat te komen. Het komt dus niet uit de lucht vallen."

3. Zijn zonnepanelen zonder de regeling nog een goede investering? Gaan minder mensen ze nu aanschaffen?

"Dat verwacht ik niet. Door het afschaffen van de regeling krijg je een iets lagere vergoeding, maar wij zien het zonnepanelen nog steeds als een gunstige en aantrekkelijke manier om te besparen op je energierekening."

"Voor mensen die ze nu aanschaffen, en dus nog deels onder de regeling vallen, is het ook nog steeds gunstig. Wij berekenden dat zij hun zonnepanelen in zo'n 7 jaar terugverdiend hebben. Voor de mensen die in de toekomst zonnepanelen aanschaffen, wordt de terugverdientijd wel wat langer. Maar nog steeds verdien je ze ruimschoots tijdens hun levensduur terug."

4. Stroom terugleveren wordt dus minder voordelig. Kun je iets doen om meer van je eigen zonnestroom te gebruiken?

"Eigenaren van zonnepanelen gebruiken zo'n 30 procent zelf en zo'n 70 procent wordt teruggeleverd aan het net. Je kunt natuurlijk maatregelen nemen om de consumptie van je eigen zonnestroom te verhogen."

"Je wint al zo'n 5 procent als je overdag je apparaten aanzet, zoals de wasmachine en de vaatwasser. Je kunt het nog hoger maken als je een elektrische auto aanschaft en oplaadt met zonnestroom. Dan zit je al gauw op ongeveer 60 procent van je opgewekte stroom die je zelf gaat gebruiken."

5. Is een thuisbatterij nog een optie om je opgewekte stroom op te slaan?

"Het aanschaffen van een thuisbatterij raden wij nu niet aan, zowel financieel als voor het milieu. Dat komt door de grondstoffen die nodig zijn om die batterij te maken, en financieel omdat de aanschaf ervan nu nog heel erg duur is. Doordat de salderingsregeling de komende jaren nog gebruikt kan worden, ga je dat niet terugverdienen via je energiekosten."

"Het zou in de toekomst financieel aantrekkelijker kunnen worden, zeker als de aanschafprijzen dalen. Voor het milieu verandert er dan alleen niets, omdat die grondstoffen nog steeds nodig zijn."

6. Is al duidelijk wanneer de salderingsregeling precies verdwijnt?

Mensen die nu twijfelen over zonnepanelen kunnen er wel vanuit gaan dat er tot 2025 een salderingsregeling zal zijn. Daarna zal het wellicht stapsgewijs worden afgebouwd."

"Daardoor hebben we het dus doorgerekend en het blijft dus een interessante investering: voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat."