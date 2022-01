36 huishouden die 's zomers met hun gezamenlijke zonnepanelen een blok beton van 400 kuub opwarmen waarmee ze de hele winter warm zitten. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar het gebeurt in Boekel. "Dit is de toekomst."

Je ziet ze haast in elke straat: zonnepanelen. Maar er is een probleem. De grote toevoer van al die opgewekte zonne-energie, kan ons stroomnet nauwelijks aan. Liander wil het nemen van zonnepanelen niet meer wordt gestimuleerd met subsidie. Om het stroomnet te ontlasten kan een thuisbatterij een oplossing zijn. Je slaat de energie die je wel hebt opgewekt maar nu niet nodig hebt, op in een batterij vlakbij je huis.

Batterij

Het bedrijf Nice Developments denkt goud in handen te hebben met de batterij die zij bedachten om duurzame energie op te slaan. Boomkweker en horeca-ondernemer Erik van Hurk uit Sint Oedenrode hoorde er op zijn terras over van ontwikkelaar Cees van Nimwegen. Lang verhaal kort: Van Nimwegen en Van Hurk besloten samen in zee te gaan.

De batterij is een geïsoleerde zeecontainer met basaltstenen erin, eigenlijk puin. In dat puin zitten stroomdraden die bloedheet worden door de stroom van de zonnepanelen. De temperatuur van dat puin loopt op tot 500 graden. Door de isolatie blijft die hitte bewaard en in de winter kan deze warme lucht een vat water verwarmen, waardoor bijvoorbeeld vloerverwarming wordt verwarmd. Eén zeecontainer is genoeg voor ongeveer voor 2 tot 3 kleine woningen.

Bron: EenVandaag

Woonwijken

Even verderop in Noord-Brabant, in Boekel, staat een ecodorp in aanbouw. Hier is het principe van de zeecontainer toegepast in het groot. In totaal komen hier 36 woningen die gebruik maken van de Ceasar Warmteaccu. Dat is de naam die uitvinden Cees van Nimwegen en zijn partner Gonny van der Vorst gaven aan de mega-accu. Van der Vorst: "In Sint-Oedenrode de proefopstelling. Om te laten zien dat het werkt, maar hier in Boekel hebben we dit uitgebouwd."

Basalt zoals in Sint-Oedenrode, is in Boekel beton. Een enorm betonnen blok van 6 meter hoog wordt hier straks verwarmd door de zonnepanelen van 36 woningen. "Ze zijn hier wel 80 keer geweest om beton te storten", zegt Van der Vorst.

Bekijk ook video Van windmolenpark in zee tot ecodorp: hoe deze pioniers Nederland schoner willen maken met duurzame energie

Toekomst

Al dat gestorte beton met installatie en aansluiting kost ruim 400.000 euro. Daarmee worden straks de 36 eco-woningen verwarmd. De volgende stap is prefab, dus dat deze batterijen vooraf zijn gemaakt en makkelijk geplaatst kunnen worden. "Betonnen blokken die elk 3 megawatt aan capaciteit hebben. Met 3 van die blokken kun je een huis in de winter verwarmen", zegt Gonny van der Vorst.

Het bedrijf van Van der Vorst en Van Nimwegen heeft al twee nieuwe opdrachten in portefeuille voor de verwarming van in totaal 70 woningen. "Het is een cirkel, 's zomers warmte van de zonnepanalen naar de accu, 's winters warmte naar de huizen, jaar in, jaar uit. Zonder CO2-uitstoot. Dit is de toekomst." De CO2-uitstoot die de productie van al dat beton veroorzaakt is volgens de fabrikant binnen twee jaar gecompenseerd omdat er geen gas wordt verstookt.