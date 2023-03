Nederland moet duurzamer en om dat te bereiken, kunnen we meer zonnepanelen goed gebruiken. Maar nu zijn we daarvoor afhankelijk van China. Dat moet anders, zegt een groep bedrijven en kennisinstellingen.

Het initiatief komt van SolarNL, 13 bedrijven en kennisinstellingen rondom duurzame energie. Ze trekken aan de bel: willen we duurzaam en onafhankelijk zonnepanelen hebben voor onze klimaatdoelen? Dan moet er meer geld naar de sector. 1 miljard euro, om precies te zijn. "Die kans hebben we in het verleden laten lopen", zegt boegbeeld Albert Polman.

We kunnen het

Op dit moment komt meer dan 90 procent van de zonnepanelen uit het buitenland. Met name uit China. En dat is gek, zegt Polman, want we hebben genoeg kennis in huis om het zelf te doen. "De ideeën en de research komen wel degelijk uit Europa en Nederland. De technologie is hier."

Hij vindt dat we meer in moeten zetten op eigen productie. "Het is een enorme economische kans voor ons om dat in ons eigen land te doen. En het zou eigenlijk dom zijn om nu maar weer gewoon naar China te gaan en daar de goedkoopste panelen te halen."

Bekijk hier hoe dat in zijn werk zou gaan

Innovatieve techniek

In het verleden gingen meerdere producenten in Nederland failliet. Maar de tijden zijn veranderd. "Eigenlijk houdt niemand van die grote zonnevelden", zegt Polman.

De panelen uit China zijn vooral geschikt voor die velden. Maar Nederlandse bedrijven richten zich op iets anders: innovatieve techniek. Denk aan dakpannen die ook een zonne-element hebben. "En die nieuwe producten, die ontwikkelen we."

Investeringen nodig

Bovendien ziet Polman mogelijkheden voor Europese samenwerking. "In Noorwegen bijvoorbeeld, met waterkracht kunnen we die materialen helemaal CO2-neutraal maken."

Maar zonder investeringen blijft het bij toekomstdromen. "Iedereen kijkt naar elkaar, maar we kunnen ons niet veroorloven in Europa om langs de lijn te staan. We moeten op kosten zorgen dat we concurreren en dat we producten hebben die anderen niet kunnen leveren."

Haast

SolarNL kijkt daarom naar de overheid en private investeerders. "Het Nationaal Groeifonds vragen we om een bijdrage. Investeerders onderhandelen we mee. Dus dat gaat nog een tijdje kosten om dat bij elkaar te krijgen" zegt Polman.

Maar er zit haast achter. "Het moet echt dit jaar gebeuren dat we dit gaan opstarten. De tijd dringt."