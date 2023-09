Wie zonnepanelen heeft of wil, gaat een belangrijke week tegemoet. De Eerste Kamer beslist of het plan om de salderingsregeling af te bouwen wordt behandeld of niet. Klimaateconoom Reyer Gerlagh hoopt dat de terugleversubsidie voor zonnepanelen blijft.

Maar als de salderingsregeling toch geleidelijk wordt afgeschaft, is de hoop gevestigd op de thuisbatterij. Of dat een alternatief is? Volgens klimaateconoom Gerlagh is het te kortzichtig om te denken dat de thuisbatterij automatisch een boost krijgt. Hij denkt vooral dat zonnepanelen minder aantrekkelijk worden. De thuisbatterij is op zichzelf niet zo rendabel als veel mensen denken, zegt de hoogleraar.

Financieel gunstig

De salderingsregeling is financieel gunstig voor mensen met zonnepanelen. De overheid introduceerde de regeling in 2004 om het bezit van zonnepanelen te stimuleren. Dat is gelukt, maar de subsidie heeft veel geld gekost. Daarom wil demissionair klimaatminister Rob Jetten de salderingsregeling vanaf 2025 geleidelijk afbouwen naar nul in 2031.

Meeste zonnepanelen per persoon

Nu het kabinet demissionair is, is de kans groot dat een meerderheid in de Eerste Kamer de regeling wil laten bestaan voor mensen die met zonnepanelen beginnen. Op die manier wil de Kamer mensen die weinig te besteden hebben de kans geven om panelen op hun dak te leggen. Op die manier kunnen ze hun energierekening verlagen.

Klimaateconoom aan de Universiteit van Tilburg Reyer Gerlagh hoopt dat de Eerste Kamer de salderingsregeling inderdaad nog niet afbouwt, zegt hij. "Ik denk dat je dan het kind met het badwater weggooit. We hebben in Nederland het meeste aantal zonnepanelen per persoon en dat is mede dankzij de salderingsregeling."

'Nog steeds van belang'

Bijna een kwart van de huishoudens heeft zonnepanelen op het dak. Nederland is daarmee Europees koploper. Toch staan we nog maar aan het begin van de energietransitie, gaat de hoogleraar verder. "De salderingsregeling is voor de volgende fases nog steeds van belang." Gerlagh denkt dat als de salderingsregeling helemaal wordt afschaft, 'de vooruitgang die Nederland heeft geboekt wordt stopgezet'.

"Dat is heel jammer, want we zijn van heel ver gekomen. We zaten aan de staart van de groep en nu zitten we aan kop", zegt hij. "Als we het instrument waarmee we die kop hebben bereikt zomaar wegdoen, zitten we straks gewoon weer halverwege."

Thuisbatterij

Als een meerderheid van de Eerste Kamer uiteindelijk beslist om de salderingsregeling wel af te bouwen, hebben Roeland Nagel en Twan Vooijs van zonne-energie bedrijf Charged daar een oplossing voor, zeggen zij. Ze wijzen naar de thuisbatterij, die zelf opgewekte energie kan opslaan.

"Dat is belangrijk voor de energietransitie. Er wordt veel energie naar het net gestuurd, maar je wil de door jou opgewekte energie natuurlijk liever op een later moment zelf gebruiken. Meer buffercapaciteit helpt om die groene energie over een langere periode te kunnen gebruiken", zeggen Nagel en Vooijs.

Eigen verbruik verhogen

Thuisbatterij Sessy slaat zonne-energie op en heeft de mogelijkheid om het energieverbruik in huis te monitoren. De batterij houdt de energieprijzen op de markt in de gaten en geeft een seintje wanneer ze moet leveren. Thuisbatterijen zijn nog om een andere reden interessant. Netbeheerders maken zich namelijk zorgen over de overbelasting van ons stroomnetwerk.

"Ze kunnen ervoor zorgen dat jij je eigen verbruik verhoogt. Dat is belangrijk voor de energietransitie", vertelt Nagel over thuisbatterijen. Een batterij kan een huishouden heel veel dagen per jaar ondersteunen, maar kan het ons niet onafhankelijk maken, stelt Nagel vast.

Niet populair

"Batterijen zijn niet de oplossing, maar wel een belangrijke toevoeging aan het systeem om het stabiel te houden", zeggen de twee. De thuisbatterijen zijn op dit moment nog niet erg populair onder de meeste huishoudens.

Dat komt volgens Nagel en Vooijs omdat de salderingsregeling nog bestaat. "Op het moment dat de salderingsregeling wordt afgeschaft, dan wordt de thuisbatterij vanzelf aantrekkelijker", verwachten de twee.

Heel beperkt

Hoogleraar Gerlagh ziet dat net wat anders. Volgens hem zijn thuisbatterijen alleen rendabel in combinatie met een salderingsregeling. "Als je een thuisbatterij installeert zonder salderen, dan gebruik je de batterij vooral om je eigen zonne-energie op te slaan. Maar dat is heel beperkt", zegt hij.

Zonder salderen is een batterij helemaal niet voordelig, zegt de hoogleraar. Hij vindt het voordeel van een electriciteitsnet juist dat je huizen en bedrijven met elkaar verbindt. "Het komt erop neer dat als jij je eigen batterij thuis gebruikt voor alleen je eigen opslag. Dan gebruik je het eigenlijk vaker niet dan wel."