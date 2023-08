Demissionair minister Rob Jetten wil dat zijn klimaatbeleid niet 'controversieel' wordt verklaard. "Er ligt nu geld op de plank", benadrukt hij. En volgens de D66-lijsttrekker is het 'zonde' om daar niets meer mee te doen tot een nieuwe regering.

De Tweede Kamer bepaalt na het zomerreces welke dossiers 'controversieel' worden verklaard. Dat betekent dat het huidige kabinet, Rutte IV, er niet meer mee aan de slag mag gaan en de politieke besluiten over die onderwerpen aan een nieuwe regering zijn.

Geld voor verduurzaming

Met zijn oproep vraagt Jetten - net als andere ministers in het demissionaire kabinet - aandacht voor zijn portefeuille zodat afgesproken beleid kan doorgaan, ongeacht dat Nederland in november naar de stembus gaat.

"We hebben een paar miljard klaarstaan om huizen beter te isoleren, dubbele beglazing toe te passen en meer zonnepanelen op huurwoningen te leggen. Daarmee wordt niet alleen je huis prettiger, maar gaat de energierekening ook fors naar beneden", zegt hij.

Stroom duurder maken

Maar het huidige klimaatbeleid bestaat niet alleen uit subsidies. Het gebruik van elektriciteit zal bijvoorbeeld duurder worden als het aan de plannen van Jetten ligt. Ook dat moet doorgaan, wil de minister. "We hebben in Nederland heel lang veel te weinig gedaan aan klimaatactie en het bedrijfsleven snakt naar duidelijke regels."

"Een overheid die echt richting geeft als het gaat om klimaatbeleid, die duidelijk maakt wat op een gegeven moment niet meer past, welke fossiele activiteiten we gaan afbouwen en wat dan ook het groene, schone alternatief is wat daar tegenover staat", legt hij uit.

Bang voor 'negatief sentiment'

De demissionair minister voor Klimaat en Energie is bovendien bang dat er een negatief sentiment ontstaat in de Tweede Kamer als zijn klimaatbeleid straks 'controversieel' wordt verklaard.

"Voor de zomer hebben partijen van rechts tot links het klimaatfonds gesteund. Maar nu loop je het risico dat partijen op rechts, bijvoorbeeld de VVD en BBB zeggen dat ze tegen investeringen in windenergie op zee zijn", geeft hij als voorbeeld.

'Juist nu doorpakken'

"En dan gaat links, PvdA/GroenLinks, opeens zeggen dat ze tegen investeringen in kerncentrales zijn", vervolgt Jetten, die eind vorige maand officieel tot lijsttrekker van D66 werd gekozen.

"Als dat gebeurt komen we tot stilstand en dat kunnen we ons op dit moment echt niet veroorloven", zegt hij tot slot. "We moeten juist doorpakken met de klimaatactie."

Prinsjesdag voor de deur

Het is volgens politiek commentator Joost Vullings niet opmerkelijk dat Jetten hier nú mee komt. De Tweede Kamer bepaalt over een paar weken welke dossiers 'controversieel' zijn en ook Prinsjesdag staat voor de deur.

"Jetten hoopt als klimaatminister nog snel wat van zijn plannen te kunnen realiseren, ondanks dat zijn eigen kabinet demissionair is. Met als boodschap: er liggen veel subsidies klaar, dus laten we daar gebruik van maken", legt Vullings uit.

Klimaat belangrijk voor D66

Daarnaast spelen de aanstaande verkiezingen ook een grote rol, zegt de politiek commentator. "Jetten is ook lijsttrekker van D66 en voor die partij is het klimaat belangrijk."

"En het is natuurlijk fijn als je ook in een campagne kan zeggen dat je iets bereikt hebt. Als je plannen in de prullenbak belanden, sta je met lege handen."

Geen garantie na verkiezingen

De klimaatplannen van Jetten hebben op dit moment een groot draagvlak in de Eerste en Tweede Kamer, maar die garantie heeft de demissionair minister na de verkiezingen niet.

"Hij is waarschijnlijk bang dat collega's dan toch denken: nou, we willen nog wel doorgaan met de klimaatplannen, maar dat gedeelte niet, of alleen dat gedeelte wel", zegt Vulings. "En op het moment dat een partij daar aan gaat beginnen, dan gaan andere partijen dat natuurlijk ook doen. En dan stort het bouwwerk in."

Kiezers binnenboord houden

De politiek commentator denkt dat Jetten zijn klimaatplannen mag doorzetten van de Tweede Kamer, maar kan het zich ook voorstellen dat de demissionair minister daar ongerust over is.

"Klimaat is een belangrijk thema voor D66, waar hij nu de lijsttrekker van is. Bij de vorige verkiezingen zijn veel mensen met een hart voor klimaat bij de partij beland, die willen ze graag binnenboord houden. En dat lukt het beste met zichtbaar resultaat."