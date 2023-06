Als de zonnepanelen op je dak meer stroom opleveren dan jij verbruikt, kun je die overtollige stroom in Nederland alleen kwijt aan je energieleverancier. Vaak tegen een lage prijs. In Vlaanderen doen ze het anders. Daar kan je het gewoon doorverkopen.

Sinds 1 juni vorig jaar mogen inwoners van het Vlaamse deel in België de duurzame energie die ze opwekken en overhebben doorverkopen aan particulieren. Energiedelen heet dat. Daar krijgen ze een hogere prijs voor dan wanneer ze het verkopen aan hun energieleverancier.

'Alles is mogelijk'

Inmiddels zijn er bijna 2.000 mensen die aan energiedelen doen en daar komen er zo'n 200 per week bij. "Je kunt met je buurman delen, met je tante. Er zijn ouders die hun overtollige energie schenken aan hun kinderen die ergens anders wonen", vertelt Björn Verdoodt van de Vlaamse netbeheerder Fluvius die het energiedelen faciliteert.

"Je kunt zelfs energie met jezelf delen", vervolgt hij. "Stel, je hebt een vakantiehuis en je hebt op het huis waar je woont zonnepanelen liggen, dan kan je in je vakantiehuis gebruikmaken van de stroom die je thuis hebt opgewekt. Eigenlijk is alles mogelijk, zolang je maar bij dezelfde netbeheerder zit."

Bekijk ook 1 miljard euro investeren voor productie van zonnepanelen in Nederland? Dit is hoe dat in zijn werk zou gaan

Voor beide partijen voordeliger

In België is energiedelen voordeliger als je dat doet met een andere particulier. Waar het terugleveren aan je energiemaatschappij zo'n 10 cent oplevert, wordt overtollige energie door particulieren voor ongeveer 20 cent geleverd. Voor de particuliere koper is het ook voordeliger, die betaalt dan 20 cent in plaats van de meer gebruikelijke 30 cent. Winst voor beide kanten dus.

Philippe Bogaert is een van de eerste energiedelers in Vlaanderen. In zijn achtertuin liggen 60 zonnepanelen. Daarmee verwarmt hij zijn huis en zijn zwembad en laadt hij zijn auto op. De resterende 20 procent verkoopt hij via een website, waar hij binnen een paar clicks gekoppeld wordt aan een klant die ongeveer de hoeveelheid van zijn overtollige stroom nodig heeft, vertelt hij.

Bron: EenVandaag Wat Philippe overhoudt na het verwarmen van zijn huis, zwembad en het laden van zijn auto verkoopt hij.

Concurreren met energieleveranciers

"Van de energieleverancier krijg je centen voor je overtollige stroom, van de particulier krijg je euro's, bij wijze van spreken", zegt Philippe.

"Ik vind het verschil tussen 10 cent krijgen en 30 cent betalen wel heel groot", vervolgt hij. "Ik vind het heel gezond dat er extra concurrentie ontstaat tussen de kleine particulieren en de grote energieleveranciers. Daar zit toch genoeg vet op de botten. Daarnaast geloof ik in een duurzame economie waarin we alles maximaal op elkaar afstemmen."

Slimme meter nodig

Netbeheerder Fluvius registreert de leveringen tussen particulieren. Voorwaarde is dat beiden een slimme meter hebben die zo is ingesteld dat per kwartier wordt bijgehouden wat de levering of het verbruik van elektriciteit is.

"We houden per kwartier bij wat er geleverd en gebruikt wordt. Die stroom moet namelijk uiteindelijk afgetrokken worden van de stroom die de reguliere energieleverancier levert", legt Verdoodt van Fluvius uit.

Bekijk ook Welke gevolgen heeft het als de salderingsregeling voor zonnepanelen verdwijnt? Jullie vragen beantwoord

Niet iedereen is blij

Niet alle Vlaamse energieleveranciers zijn blij met de nieuwe mogelijkheid van energiedelen. Zo vragen sommige leveranciers extra administratiekosten die kunnen oplopen tot 150 euro per particuliere energiedeler.

"Ze proberen het tegen te werken, je af te schrikken", vindt Philippe. "Gelukkig kun je dan overstappen naar een andere maatschappij die wel begrijpt dat dit ook een antwoord is op de wens om met z'n allen duurzamer energie te delen."

Wet moet aangepast worden

In Nederland wordt nu ook voorzichtig gekeken of je je overtollige stroom kan verkopen aan een andere particulier. Ook omdat de Europese Unie erop aandringt.

Maar om dat echt mogelijk te maken moet de wet worden aangepast. Aanstaande vrijdag komt er waarschijnlijk een Kamerbrief van het kabinet over de nieuwe energiewet. Daarin wordt aangekondigd dat deze mogelijkheid onderzocht gaat worden.