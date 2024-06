De thuisbatterij wordt vaker aangeboden als een oplossing in het klimaatbestendig maken van je huis en het verlagen van je energierekening. Maar er zijn twijfels bij deze trend. "De hoeveelheid stroom die je kunt opslaan is beperkt, en de besparing ook."

Aanbieders beloven dat de thuisbatterij in een paar jaar is terugverdiend en zetten de batterij in de markt voor bezitters van zonnepanelen die het binnenkort zonder de voordelige salderingsregeling moeten doen.

Salderingsregeling in 2027 afgeschaft

De nieuwe coalitie heeft in het hoofdlijnenakkoord afgesproken de regeling in 2027 af te schaffen. Daarna kunnen huishoudens met zonnepanelen de opgewekte stroom die ze over hebben niet meer wegstrepen tegen de stroom die ze nog van het stroomnet halen. Een batterij zou kunnen helpen om meer zonnestroom zelf op te maken, maar is dat wel een handige investering?

Het blijft ook zonder de regeling aantrekkelijk om zonnepanelen te laten installeren, zegt energie-econoom Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is dan ook voorstander van de afschaffing. "Het was een hele royale regeling. Ook zonder verdien je zonnepanelen in 5 of 6 jaar terug, terwijl ze zo'n 15 jaar meegaan. Dan heb je dus 10 jaar gratis stroom."

Minder terugleveren

De salderingsregeling zorgt ervoor dat huishoudens ook van zonnepanelen kunnen profiteren als de zon niet schijnt. Om dat te kunnen blijven doen, kijken sommige huishoudens nu naar de thuisbatterij. Daarmee kun je stroom opslaan als de zon schijnt, om het 's nachts te gebruiken.

Een gemiddeld huishouden met zonnepanelen verbruikt 30 procent van de zonnestroom die wordt opgewekt. Met een batterij kan dat oplopen tot 60 procent. Zo heb je minder stroom van het net nodig en dus een lagere energierekening.

Dure investering

Veel energiebedrijven vragen ook geld van huishoudens met zonnepanelen om de overgebleven stroom terug te leveren, omdat op zonnige dagen het energienet wordt overbelast met zonnestroom. Die 'terugleverkosten' vallen nu nog niet in de voordelen van de salderingsregeling, maar kunnen in de toekomst een vervelende kostenpost worden. Een thuisbatterij kan ook helpen om minder stroom terug te leveren.

Maar volgens Joanneke de Jongh van voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal is dat niet meteen voordeliger. "Een batterij is behoorlijk duur in de aanschaf. Een Lithium-ionbatterij van 6 kWh kost tussen de 4.000 en 5.000 euro, zonder installatie", vertelt ze. "De hoeveelheid stroom die je ermee kunt opslaan is beperkt, en de besparing in terugleverkosten dus ook."

'Als klant kun je verdienen'

Energie-aanbieder Zonneplan biedt batterijen aan die geen stroom uit zonnepanelen hoeven te halen, maar geld kunnen verdienen door gebruik te maken van de drukte op het energienet. "De batterij laadt op op het moment dat er op de dag zelf plotseling sprake is van een overschot aan stroom op het net. Vaak doordat het net wat zonniger is of harder waait dan van tevoren verwacht", legt woordvoerder Frank Breukelman uit.

"Die stroom levert de batterij vervolgens weer terug op het moment dat er een tekort is. Normaal gesproken zou je dan een gascentrale bijvoorbeeld net wat harder moeten laten draaien", vertelt Breukelman. "Op die manier ondersteunt die batterij eigenlijk het net bij tekorten en bij overschotten. Als klant kun je daar wat aan verdienen."

Energiemarkt lastig te voorspellen

Dat is volgens de woordvoerder wel degelijk rendabel. "We hebben ons voorspelde rendement na een half jaar met 170 euro verhoogd. Een batterij van 20 kWh levert zo'n 1.820 euro per jaar op."

Energie-econoom Mulder zet vraagtekens bij dat verdienmodel. Het rendement van een batterij hangt af van de dagelijkse prijsverschillen op de energiemarkt en die zijn lastig te voorspellen. "De tendens is wel dat de prijsverschillen groter worden, omdat we steeds meer wind- en zonne-energie krijgen. Aan de andere kant zien we dat bedrijven zich aanpassen en hun vraag sturen naar momenten waarop de prijs laag is."

Afstemmen is goedkoper

De prijs zal volgens Mulder ook erg afhangen van de gasprijzen, veranderingen in de markt en de ontwikkeling van waterstof als energiebron. Dat maakt een investering in een thuisbatterij onzeker, denkt Mulder.

Daarnaast is er een makkelijkere manier om het stroomnet in balans te brengen en meer energie uit zonnepanelen te halen, zegt Mulder. "Huishoudens en industrieën kunnen hun vraag nog beter afstemmen op het aanbod. Daar is geen dure investering in de massale productie van batterijen voor nodig."

Batterij is belastend voor milieu

Batterijen zijn bovendien geen duurzaam product, zegt De Jongh. "Het maken van zo'n thuisbatterij kost veel grondstoffen en energie. Als iedereen er een aanschaft is dat heel belastend voor het milieu." Ze wijst op grote batterijen die veel mensen met zonnepanelen al op de oprijlaan hebben staan.

"We kunnen de opslag van zonnestroom ook deels oplossen met elektrische auto's", vertelt ze. "Door de accu in je auto te gebruiken als tijdelijke opslag."