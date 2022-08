80 procent van de zonnepanelen die in Nederland gebruikt worden, produceren ze in China. Bij de productie komt veel CO2 vrij. Het is de vraag of dat qua milieuwinst nog wel waard is.

Het lijkt tegenstrijdig, maar ook bij het produceren van duurzame energie komt CO2 vrij. In China gebruiken ze bij de productie van zonnepanelen energie uit kolencentrales. En laten de meeste Nederlandse zonnepanelen nu juist uit dat land komen.

CO2 terugverdienen

Toch hoeven Nederlandse gebruikers van zonnepanelen zich om die Chinese vervuiling niet per se schuldig te voelen. De vervuiling die bij de productie vrijkomt, kan namelijk weer worden gecompenseerd door de CO2 die je door het gebruik van de zonnepanelen bespaart, bevestigt Marlon Mintjes van Milieu Centraal.

"De terugverdientijd van Chinese zonnepanelen, die wij het meest op onze Nederlandse daken hebben liggen, is ongeveer 5 jaar", legt Mintjes uit. Emeritus hoogleraar zonne-energie Wim Sinke kwam samen met een onderzoeksteam bij TNO op een vergelijkbare uitkomst: Chinese zonnepanelen terugverdienen duurt 4 jaar, zeggen zij.

In Europa produceren

En dat getal kan volgens Sinke nog een stuk lager uitvallen. "Als je ervan uitgaat dat de zonnepanelen worden geproduceerd in Europa, halveert dat getal ongeveer", vertelt hij.

"Dat komt doordat de elektriciteit in Europa gemiddeld gesproken voor een groter deel uit duurzame energie of uit gasgestookte centrales bestaat dan in China." En in het ideale geval duurt het nog maar 1 jaar om de vervuiling uit China te compenseren: "Dat kan als je panelen zou maken met behulp van de elektriciteitsmix in Noorwegen. Daar is heel veel waterkracht."

Zonnepanelen uit China beter dan kolen uit Nederland

Daar komt nog bij dat de effecten van recycling in de huidige berekeningen nog niet zijn meegenomen. "Het getal op dit moment - die 4 jaar - is eigenlijk een soort worst case", legt de emeritus hoogleraar uit. "Eén van de doelen van recycling is dat je de materialen waarvoor je veel energie nodig had om ze te maken, terugkrijgt, zodat je ze opnieuw kunt gebruiken. Als dat goed wordt gedaan, zal dat opnieuw een verkorting van de CO2-terugverdientijd geven."

Hoewel de huidige situatie dus nog niet optimaal is, kan ook Marlon Mintjes van Milieu Centraal een duidelijke conclusie trekken: "Voor het milieu is het beter om zonnepanelen uit China te halen en hier op de Nederlandse daken te leggen, dan om stroom vanuit gas en kolen uit Nederland te winnen."