Na een periode van stijging is de hypotheekrente de afgelopen maanden weer fors gedaald. Voor EenVandaag Vraagt vroegen we wat jullie willen weten over deze daling en de gevolgen ervan voor de woningmarkt.

Emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn en econoom huizenmarkt bij de Rabobank Nic Vrieselaar geven antwoord op jullie vragen.

1. Wat is de oorzaak van de daling van de hypotheekrente?

De afgelopen jaren hebben de centrale banken de rente verhoogd om daarmee de inflatie te bestrijden, vertelt Conijn. Daardoor werd lenen duurder en was het aantrekkelijker om geld te sparen. "Het idee hierachter is dat mensen en bedrijven hierdoor minder geld uitgeven." En dat drukt de inflatie, legt Vrieselaar uit.

"Nu de inflatie enigszins gedempt is, is de verwachting dat centrale banken over een vrij korte tijd, dit jaar al, hun rente weer flink verlagen. De hypotheekrentedaling heeft alles te maken met die verwachting", zegt Vrieselaar.

"Financiële markten proberen namelijk te voorspellen welke rentepercentages centrale banken gaan hanteren. En omdat verwacht wordt dat centrale banken hun rentes gaan verlagen door die afgenomen inflatie, zijn de rentes op de kapitaalmarkten - waar de hypotheekrente mee samenhangt - afgelopen maanden aanzienlijk gedaald."

2. Wat betekent dit voor de prijzen van nieuwbouw?

Voor alle huizenprijzen, zowel die voor nieuwbouw als die bestaande bouw, zorgt een daling van de hypotheekrente voor duurdere huizen, vertelt Vrieselaar. Mensen hebben door de lagere hypotheekrente namelijk meer te besteden, waardoor ze meer kunnen lenen en bieden. Dat, in combinatie met de krapte op de woningmarkt, zorgt ervoor dat huizen duurder worden.

Tegelijkertijd wordt het door de dalende rentepercentages voor investeerders aantrekkelijker om nieuwe huizen te bouwen, voegt Conijn daaraan toe. Voor beleggers zijn de rentekosten om de bouw te financieren de belangrijkste kosten, legt hij uit. "Als die rente lager wordt, is het dus voordelig om te investeren in nieuwbouw."

3. Houden makelaars de verkoopprijzen bewust hoog?

Nee, zegt Conijn. "Makelaars die woningen verkopen zullen natuurlijk een zo hoog mogelijke prijs proberen te realiseren voor hun opdrachtgevers, maar uiteindelijk is het kwestie van vraag en aanbod", benadrukt hij. "Uiteindelijk moet er ook iemand zijn die bereid is om de vraagprijs te betalen. Dat leidt ertoe dat er een marktconforme prijs tot stand komt."

4. Is de hypotheekrentedaling gunstig voor starters?

Op korte termijn is het een opsteker voor starters, denkt Vrieselaar. "Als starters nu een huis kopen, betalen zij minder rente dan wanneer zij een huis gekocht zouden hebben in een periode waarin de hypotheekrente hoger was." Bovendien zorgt dit ervoor dat kopers meer kunnen lenen en dus ook een hoger bedrag kunnen bieden voor een huis.

Maar op de lange termijn gaan starters er niet per se op vooruit, zegt hij. "Een lage hypotheekrente in combinatie met krapte op de huizenmarkt maakt bestaande koopwoningen duurder. Dus uiteindelijk betalen starters weliswaar minder aan rente, maar zijn ze meer geld kwijt aan het betalen van de hogere aanschafprijs."

5. Heeft de dalende hypotheekrente ook effect op de huren?

Volgens de experts gebeurt dit indirect. "De huurprijzen worden namelijk niet rechtstreeks beïnvloed door de rente omdat die worden bepaald door het huurbeleid van de overheid, beleggers en corporaties", zegt Conijn.

Vrieselaar: "Maar de rente heeft wel direct impact op de huizenprijzen: door de lage rente stijgen de koopprijzen van woningen. Dat zorgt ervoor dat de grond van het huis duurder wordt. Als jij grond wilt kopen om huurwoningen te bouwen reken je vervolgens die gestegen grondprijs door aan je nieuwe huurders. Dus als jij besluit om te huren kan de daling van de hypotheekrente ervoor zorgen dat je meer huur moet betalen."

Conijn denkt daarentegen dat het effect van de rente op de huurprijzen verwaarloosbaar klein is.

6. Hoe zit het met de hypotheekrente in andere landen?

Conijn verwacht dat de hypotheekrente ook in andere landen zal gaan dalen. "Het is namelijk niet alleen de hypotheekrente in Nederland die daalt, maar de rente op de internationale kapitaalmarkt. Dus het is een beweging die in alle landen zal gaan plaatsvinden."

7. Hoe lang lijkt de daling van de hypotheekrente door te zetten?

Dat durft zowel Conijn als Vrieselaar niet met zekerheid te zeggen. "Maar wat we nu verwachten, is dat Europese en Amerikaanse centrale banken hun rente wel wat gaan verlagen. Alleen waarschijnlijk niet zo snel en veel als de financiële markten denken", zegt Vrieselaar.

"Als de financiële markten ernaast zitten, betekent het dat de hypotheekrente niet veel verder meer zakt, maar misschien zelfs iets gaat stijgen", vervolgt hij. "Maar dat moet dus nog blijken. Uiteindelijk hangt het allemaal af van de inflatie. "