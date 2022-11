De stijgende hypotheekrente houdt de gemoederen flink bezig. Lange tijd was die rente laag. Fijn bij een lening, maar tegelijk stegen de huizenprijzen naar recordhoogte. Welke gevolgen heeft de hogere rente nu? We vroegen het drie experts.

RTL deelde op Twitter een artikel met het bijschrift dat het 'praktisch onmogelijk is geworden om een huis te kopen en dat de stijgende hypotheekrente dat alleen maar moeilijker maakt'. Journalist Stefan ten Teije noemde dat al snel een 'onzintweet'.

Steuntje in de rug voor starters

Het artikel van RTL Nieuws ging over het initiatief van het CDA om woningen te kopen met behulp van subsidie van de overheid. Voor de regelingen 'KoopStart' en 'KoopGarantie' is 40 miljoen euro vrijgemaakt.

In het artikel zegt Kamerlid Jacco Geurts dat dit plan nodig is omdat koopwoningen voor een steeds grotere groep onbetaalbaar zijn geworden. "Vooral starters hebben het lastig bij het vinden van een koophuis. Zij hebben een steuntje in de rug nodig."

Voet tussen de deur

Als het aan Stefan ten Teije ligt is die uitspraak te kort door de bocht. Hij legt uit dat de stijgende hypotheekrente er juist voor zorgt dat beleggers en doorstromers als eerste een stap terug doen. "En zo zie je in de hypotheekcijfers ook terug dat starters juist makkelijker een voet tussen de deur krijgen."

"Er zijn nu minder andere mensen die ook meebieden, dus je kunt ervoor kiezen om onder de vraagprijs te gaan zitten. Dan heb je misschien wel grotere hypotheeklasten, maar je hoeft je spaarpot niet helemaal leeg te kieperen."

Meer onderhandelingsruimte

Volgens Maartje Martens verbetert de betaalbaarheid op de markt inderdaad niet. "Maar omdat er meer aanbod is kunnen starters wel meer onderhandelen, dus in die zin is daar meer onderhandelingsruimte dan een jaar geleden."

Ze legt uit dat er veel factoren van invloed zijn. "De woningmarkt is een heel ingewikkelde markt, en er zijn zoveel factoren die daar een rol in spelen. De een heeft meer eigen geld, de ander moet meer lenen. Het is echt heel ingewikkeld."

De CDA-plannen

Voor mensen die veel geld moeten lenen kan het plan van CDA wel nut hebben, legt hoogleraar woningbouw Peter Boelhouwer van de TU Delft uit. "Er zijn een hoop starters die nu al op hun maximale leencapaciteit zitten. Dat betekent dat hun polsstok wat langer wordt met de extra subsidie, en dat ze dan meer mogelijkheden hebben."

Ten Teije vindt het plan van CDA om te helpen bij de financiering daarentegen geen goed idee. "Dat is precies wat heeft veroorzaakt dat de huizenprijzen zo erg zijn gestegen. Dus als huizen te duur zijn moeten de prijzen omlaag en niet de financieringen omhoog."