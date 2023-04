Een extra bijdrage als patiënt voor de huur of energie van je zorgverlener. Het mag niet, maar gebeurt wel. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg tientallen meldingen over zorgaanbieders die extra geld in rekening brengen.

De meldingen gaan vooral om zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie. "Het gaat vaak om kleine bedragen die contant betaald moeten worden", vertelt Tsui Ying Leung van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onderzoek

"Bij de meldingen die we binnenkrijgen, wordt aangegeven dat extra betalingen nodig zijn om bijvoorbeeld de stijging van de huurkosten, de energierekening of personeelskosten te kunnen betalen."

De Nza gaat nader onderzoek doen naar de meldingen en mogelijk formele maatregelen opleggen. "Want dit mag gewoon niet", zegt Leung.

'Onaangenaam voor de patiënt'

Ook de beroepsvereniging van fysiotherapeuten is stellig over het feit dat het niet mag. "We willen het ook niet hebben", zegt directeur Heleen Post van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

"Het levert patiënten een onaangename situatie op. Ze zijn gewoon verzekerd en moeten die zorg ontvangen zonder ineens met extra kosten te worden geconfronteerd." Maar, zo zegt ze er meteen bij: "We kunnen het ons wel voorstellen dat het gebeurt. De tarieven die fysiotherapeuten krijgen van de zorgverzekeraars zijn dusdanig laag, dat ze moeite hebben om het hoofd boven water te houden."

'10 euro te kort per zitting'

Fysiotherapeut Hans Jansen uit Rijssen kan daarover meepraten. "De kostprijs van het product fysiotherapie is gemiddeld zo'n 42 euro, blijkt uit onderzoek. Maar de zorgverzekeraars betalen een vergoeding tussen de 31 en 35 euro. We komen dus gemiddeld ongeveer 10 euro per zitting tekort."

Zelf brengt hij geen extra kosten in rekening aan zijn patiënten, maar hij hoort het wel om zich heen. "Fysiotherapeuten moeten creatief bezig gaan om te kunnen blijven bestaan. De een zal dat doen door bijvoorbeeld behandeltijd te verkorten, de ander zal additionele kosten in rekening te brengen." Als voorbeeld van die additionele kosten noemt hij de koffie, de leesmap of de secretaresse.

Coperto

Jansen vergelijkt het met de Italiaanse 'coperto', een post die je vaak terugvindt op de rekening. "Daar worden servicekosten gerekend en betaal je gewoon voor het tafelzilver en de glazen."

Zelf hanteert hij een andere oplossing. "In plaats van 30 minuten, werk ik 20 minuten met de patiënt. Ik doe dus drie patiënten in een uur om mijn bedrijf gezond te houden." Liever zou hij dat niet doen, erkent hij. Maar hij en zijn collega's moeten iets. "De beroepsgroep zit aan de bedelstaf."

'In overtreding'

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zegt dat zorgaanbieders die dit soort kosten in rekening brengen in overtreding zijn. Hij wil het onderzoek van de NZa afwachten voordat hij eventueel sancties gaat opleggen.