Sportkoepel NOC*NSF praatte vandaag met het ministerie over een noodfonds voor sportclubs. Veel clubs leiden verlies door de hoge energierekeningen. Voor het zwembad in Akkrum komt een noodfonds mogelijk te laat. Die sluit in april de deuren.

Een teleurstelling voor 200 kinderen toen zwemleraar Hendrik Jan Nijdam vertelde dat het zwembad moet gaan sluiten. "Alle kinderen in de omgeving hebben hier zwemles", vertelt hij.

Ten koste van zorg

Het zwembad van verzorgingshuis Leppehiem in het Friese Akkrum gaat per april volgend jaar sluiten, is de bedoeling. Het contract met de zwemschool is opgezegd: de stookkosten zijn te hoog en als het verzorgingshuis extra geld in het zwemwater moet steken, gaat dat ten koste van de zorg.

Naast dat het zwembad wordt gebruikt door de zorginstelling krijgen kinderen in de omgeving er les van zwemschool De Badmeester. Al 13 jaar geeft Hendrik Jan Nijdam er les. "Ik vind het belangrijk dat kinderen hier in de regio goed kunnen zwemmen."

6000 euro aan stookkosten

"Zo'n klein zwembad zoals dit kost ongeveer op 1500 euro per maand aan energiekosten. Als de hoge kosten voor huishoudens ook voor zwembaden gelden dan praat je over 5000 à 6000 euro in de maand", rekent de badmeester. "Dat zou betekenen dat de tarieven voor de zwemles keer twee zouden moeten."

En dat laatste is volgens Nijdam in deze tijden van hoge inflatie geen optie. "Veel mensen kunnen en willen zo'n hoge prijs niet betalen", denkt hij. Het zorgcentrum in Akkrum heeft aangeklopt bij de gemeente voor financiële steun maar die geven niet thuis. Terwijl het zwembad ooit wel gebouwd werd met gemeenschapsgeld.

Weinig vertrouwen

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport sprak vandaag met sportbonden over een eventueel noodfonds voor ijsbanen, zwembanen en sporthallen. Daar heeft zwemmeester Nijdam niet meteen vertrouwen in.

"Ik ben ook niet de enige die het moeilijk heeft", zegt Nijdam. "De plaatselijke bakker of andere ondernemers; we zijn allemaal bezig de schade corona weg te werken. Dat heeft klauwen met geld gekost."

Volgende maand duidelijkheid

"Het probleem is het allergrootst bij zwembaden en ijsbanen", weet Liselot Meelker van NOC*NSF. "Van de zwembaden is berekend dat er 200 moeten sluiten. Dat heeft enorme gevolgen voor iedereen die daar gebruik van maakt. Denk aan zwemles en revalidatie."

"Ik hoop dat ze dan met een oplossing komen, maar met deze overheid weet je het nooit", zegt Nijdam. Hij heeft tot 1 april de tijd om met een oplossing te komen, voordat het zwembad in Akkrum moet sluiten. Het ministerie laat weten in contact te blijven met de bonden en informeert de Tweede Kamer in november over mogelijke extra steun.