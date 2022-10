De nog steeds stijgende prijzen in de supermarkt hebben potentieel grote gevolgen voor de volksgezondheid, denkt hoogleraar Jaap Seidell. "Meer mensen zullen naar ongezond voedsel gaan grijpen."

Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit en maakt zich vooral zorgen om mensen die al een laag inkomen hebben.

Levensvoorzieningen

"Er is nog nooit zo'n grote stijging geweest van de prijzen, voor zover wij weten. Het gaat om basisvoedsel dat duurder wordt, de echte levensvoorzieningen voor mensen", zegt Seidell. "Mensen met een laag inkomen besteden nu al ongeveer al hun geld aan huur, brandstof en voedsel."

Stijgen de prijzen nog meer, dan zal ook daar volgens de hoogleraar op ingeleverd moeten worden. "Je ziet echt excessen. Sommige gezinnen hebben geen geld meer voor voedsel en kinderen gaan zonder eten naar school."

30 procent prijsstijging

Volgens de brancheorganisatie van de levensmiddelenorganisatie zullen veel bedrijven in de knel komen en komt daarmee de continuïteit van ons voedsel in gevaar. "Als er niks verandert, dan moet je denken aan een prijsstijging van 30 procent", zegt directeur Timo Hoogenboom van HAK, bekend van de groenten in pot en blik. Die kunnen nu wel 45 cent per potje duurder worden.

De hoge energiekosten maken het voedselproducenten lastig, vertelt Hoogenboom. "Er zijn drie dingen die zouden helpen: energie besparen, een plafond dat de overheid neerzet, maar ook onoverkomelijk is dat de consument meer gaat betalen."

Niet met verlies verkopen

HAK gaat voor de productie een pauze inlassen van 6 weken om de winter door te komen. "We verwachten dat de prijzen deze winter nog verder stijgen. Zo'n pauze is nog nooit eerder voorgekomen."

In de hele keten ziet de directeur dat de hoge energiekosten problemen veroorzaken. "Je gaat zien dat producenten gaan kiezen om niet te produceren. Ze gaan niet met verlies iets verkopen. Het is zorgelijk of de beschikbaarheid niet een probleem gaat worden."

Ongezonde boodschappen minder duur

Door dit soort situaties worden producten die er wel zijn, alleen maar duurder. Hoogleraar Seidell ziet dat in de afgelopen jaren de prijzen van gezond voedsel sneller stegen dan die van ongezonde producten. "Ongezonde producten zijn relatief goedkoper. Je ziet dat gezonder eten elk jaar weer duurder is geworden dan ongezond eten. Wanneer je moet besparen op voedsel, dan ga je dus sneller van gezonde naar minder gezonde keuzes.

"Mensen die het niet kunnen betalen gaan over naar goedkope, inferieure voedingsproducten met veel calorieën en weinig voedingswaarde."

Hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell vertelt in EenVandaag op NPO Radio 1 over de gevolgen van het stijgen van de voedselprijzen

Kinderen de dupe

Volgens Seidell zijn met name kinderen de dupe van toenemende armoede en hoge voedselprijzen. ''Zij zijn echt een kwetsbare groep." Ze hebben gezond voedsel nodig om te groeien en slecht eten heeft voor hen grote gevolgen. "Voor hersenontwikkeling heb je veel voedingstoffen nodig. Als die er niet zijn, dan krijg je blijvende achterstanden in de ontwikkeling die je nooit meer kunt inhalen. Dit gaat echt over de toekomst van de volgende generaties."

Hij is daarom een groot voorstander van gezonde maaltijden op scholen. Op deze manier zorg je volgens hem voor gelijkheid en zorg je dat elk kind genoeg eten krijgt. "Gezonder eten en meer bewegen op school heeft een duidelijke positieve invloed op de schoolprestaties. Dus er zijn veel redenen om dit te doen. Als dit in Frankrijk, Zweden en Polen kan, dan moet dat ook hier kunnen."