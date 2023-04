Dat Duitsland haar laatste kerncentrales sluit, heeft ook gevolgen voor Nederland. Lector energietransitie Martien Visser verwacht dat de elektriciteitsprijzen zullen stijgen. "Zo werkt het nou eenmaal: elektriciteit stroomt naar de hoogste bieder."

Volgens Visser betekent de Duitse beslissing om haar centrales te sluiten dat Nederland meer elektriciteit exporteert. Onze Oosterburen openen namelijk geen vervangende centrales en dus moet er uit andere landen extra elektriciteit komen om het gat dat ontstaat op te vullen.

Prijs elektriciteit omhoog

Dat moet onder meer uit Nederlandse gascentrales komen. Die gaan dan ook harder draaien, vertelt Visser.

Hoewel er zo meer elektriciteit beschikbaar komt, betekent de hogere vraag wel dat de prijzen voor elektriciteit omhoog gaan. Hoe hoog de stijging wordt, vindt de lector van de Hanzehogeschool Groningen lastig te zeggen.

Meer uitstoot CO2

"Zeker is dat de gascentrales hier meer uren gaan maken", zegt hij. Als tweede gevolg van het Duitse politieke besluit zegt Visser dat daardoor ook de milieudoelstellingen van het kabinet in het geding komen.

Meer productie in gascentrales leidt tot meer uitstoot van het milieuvervuilende koolstofdioxide, legt Visser uit. "Meer gasverbruik betekent meer CO2-emissie."

'Doelen lastiger te halen'

"Binnen de Europese Unie is gezegd: de emissies binnen energiecentrales tellen we niet per land op, maar dat doen we gezamenlijk binnen Europa", zegt de lector.

Maar Nederland heeft ook los van de Europese doelstellingen milieudoelen voor de energiesector geformuleerd. "Die worden nu wel moeilijker om te halen."

Over de grens duwen

Dat de ene helft van de EU-landen voor kernenergie is en nieuwe centrales opent, terwijl landen als Duitsland juist kernenergie afzweren, noemt Visser 'best gek'. "We hebben een uniforme energiemarkt binnen Europa, maar elk land mag wel bepalen welke centrales het opent of sluit."

Dat moet anders, vindt hij. "Het kan niet zo zijn dat je als land dit soort besluiten kan nemen die verregaande gevolgen kunnen hebben op een buurland. Het wordt nu wel heel makkelijk over de grens geduwd."