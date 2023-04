Duitsland sluit vandaag de laatste drie kerncentrales. Daarmee komt een einde aan 60 jaar kernenergie in het land. Maar er zijn zorgen over stijgende energieprijzen en -tekorten. Hoe het precies zit, vragen we aan journalist Annette Birschel.

1. Waarom worden de laatste centrales nu gesloten?

"Het besluit was eigenlijk al eerder gevallen. Na de kernramp van Fukushima in 2011 zei toenmalig bondskanselier Angela Merkel al dat ze ermee zouden stoppen. Die beslissing werd de 'Energiewende' genoemd."

"Duitsland is heel bang voor een ongeluk met kerncentrales en vindt de risico's te groot. Maar toen de oorlog in Oekraïne begon, werd besloten de centrales 3 jaar langer open te houden. Duitsland was namelijk heel afhankelijk van Russisch gas. Na nog meer gesteggel is er uiteindelijk toch gezegd: we stoppen ermee."

2. Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor Duitsland?

"Kernenergie is maar een klein deel van de stroomproductie, iets van 7 procent. Dat is dus niet heel veel. Dan denk je misschien: nou, dan gebruikt Duitsland in elk geval hele schone en veilige energie, maar dat is helemaal niet zo. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Duitsland namelijk ook besloten om langer kolen te gebruiken. Dat is wel wrang met de groene regering. Het is dus niet per se klimaatvriendelijk."

"De industrie zegt nu dat ze in de problemen komen door het sluiten van de kerncentrales. Maar experts en de regering zeggen van niet, omdat er alternatieven zijn. Op korte en middellange termijn denkt niemand dat er problemen zullen ontstaan in de energievoorziening."

"Toch zijn de industrie en partijen als de liberalen en christendemocraten bang dat Duitsland nu te afhankelijk wordt van buurlanden. Gas komt bijvoorbeeld ook uit Nederland, en atoomenergie uit Frankrijk. Die afhankelijkheid is er dus wel, maar Duitsland moet gewoon z'n best gaan doen om duurzame energie uit te bouwen. Anders kunnen we ook niet gaan stoppen met kolen."

3. Hoe kijkt de gemiddelde Duitse burger hiernaar?

"Dat is wel interessant. Er was een grote meerderheid voor het sluiten van de kerncentrales, vooral vanwege de veiligheid. Maar nu kijken ze er een beetje bezorgd naar, omdat ze toch denken dat het even op de waakvlam gehouden moet worden. Dat komt door de oorlog. Er heerst de angst dat de verwarming en het licht het straks niet meer doen."

4. Is Duitsland straks in staat om de energie die nu verloren gaat op te vangen met hernieuwbare bronnen?

"Er wordt wel gezegd dat Duitsland dat nu moet doen. We hebben nog kolen en olie, en daar is Duitsland heel afhankelijk van. Daarom gaat Duitsland daar veel geld in investeren, maar of dat gaat lukken, is nog even de grote vraag."

"Ik denk dat het een boost gaat geven om nieuwe energiebronnen te gebruiken en dat te versnellen. Er is noodzaak, het is een stok achter de deur."

5. Komen er geen hogere prijzen als gevolg van de sluiting?

"Dat wordt niet verwacht. De prijzen voor olie en gas zakken nu, dus ze denken dat dat niet veel uitmaakt. Maar hoe dat op lange termijn gaat, moeten we nog zien."