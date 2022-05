Boekwinkels verdwijnen massaal. Ook LeesKunst d'r Schönefeld in Kerkrade sluit binnenkort de deuren, omdat niemand de zaak van Tjeu Sauren-Dierickx en zijn vrouw Puck over wil nemen.

Volgens het CBS is het aantal boekwinkels ten opzichte van vorig jaar met 8 procent gedaald. Opmerkelijk: de boekverkoop steeg wel. Maar het zijn vooral de online verkopers die daar van lijken te profiteren.

Het doek valt

Bij LeesKunst d'r Schönefeld merken ze dat de interesse in fysieke boekwinkels is afgenomen. Niet alleen klanten blijven weg, het blijkt voor de eigenaren ook onmogelijk om een opvolger te vinden.

Als Tjeu en Puck met pensioen gaan, valt het doek daarom definitief. De winkelier houdt er een dubbel gevoel aan over. "Enerzijds denk ik: 'Hoera we gaan met pensioen, we krijgen tijd', anderzijds is het jammer dat het niet door kan gaan."

5 jaar gezocht

Het gebrek aan een opvolger is in ieder geval niet te wijten aan inzet van Tjeu. "We zijn 5 jaar bezig geweest om de zaak over te kunnen dragen, maar het is niet gelukt. Op het moment dat je met je omzet en je winst openheid van zaken gaat geven, zegt men toch wel eens: 'Hebben jullie het daarvoor gedaan?'."

Tjeu ziet al 10 jaar lang de inkomsten dalen en heeft links en rechts aardig wat moeten bezuinigen. Per maand komt er zo'n 2.000 à 3.000 euro binnen. "Het grote geld ga je niet verdienen, maar je kan ervan leven", vertelt hij.

Trouwe klanten blijven weg

Het gebrek aan klanten heeft volgens de boekhandelaar deels te maken met ontlezing. "Het was voor ons gevoel zo dat het na afloop van de laatste lockdown echt heel stil is geworden."

En daarmee wijst hij ook meteen op het tweede probleem voor zijn winkel: de concurrentie. "Men had de weg naar internet gevonden", vertelt hij. "Ook trouwe klanten zagen we niet meer."

Het pensioen lonkt

Tjeu heeft wel geprobeerd zijn winkel online uit te breiden. "We hebben al 10 jaar een webshop met hetzelfde aanbod, maar de grote jongen in deze sector weet toch veel meer mensen naar zich toe te trekken."

Ondanks de teleurstelling kijkt het stel toch uit naar de toekomst. Ook al moet de winkel sluiten, zijn lonkende pensioen noemt Tjeu 'een mooi vooruitzicht'.