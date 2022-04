Ook al daalt het aantal slagersbedrijven nu niet, de toekomst van het vak is onzeker. Niet in de laatste plaats omdat het imago van vlees er niet op vooruit is gegaan. Tegen de stroom in, heeft Pieter net juist een slagerij overgenomen.

Als jonge jongen wilde Pieter de Bruin (20) sportleraar worden. Maar toen hij op zijn dertiende in de slagerij van zijn opa ging werken, kwam daar verandering in. 2 jaar geleden werd zijn opa ziek, wat ertoe leidde dat Pieter afgelopen jaar het bedrijf in Woerden heeft overgenomen. "Af en toe komt hij nog kijken, maar hij wordt niet meer beter."

Familie in de slagerij

"Soms komt mijn oma of mijn moeder helpen. Dat vinden ze leuk, net als mijn broertje en zus", vertelt Pieter. "Ik zie mezelf niet echt als baas", vertelt hij. "Iedereen werkt hier al langer dan ik. Het enige wat is veranderd is dat ik ze nu betaal."

Het is een dappere zet om op zijn leeftijd en op dit moment een slagerij over te nemen: hoewel de daling van het aantal slagersbedrijven tijdens de coronacrisis gestagneerd is, is de toekomst van het vak onzeker.

Bron: Slagerij Arsenal Pieter de Bruin met zijn opa Jaap Bral

Minder vlees

Maar veel lijkt Pieter daar nog niet van te merken. "Ik heb geen last van de vegetarische trend", vertelt hij. "Ik heb het alleen maar drukker gekregen. Ik doe mijn best. Ik denk dat mensen het mij ook gunnen."

Slager Wim van Rooij (52) uit Bergschenhoek merkt wel dat het slagersvak verandert. "Je moet met de tijd mee kunnen gaan. Op dit moment is het een trend om minder vlees te eten. Daarom hebben wij nu ook 'hybride vlees': burgers die voor de ene helft uit vlees bestaan en voor de andere helft uit champignons."

Opvolging

Wim kan zich goed voorstellen dat hij in de toekomst meer gaat verkopen dan alleen vlees. "Meer maaltijden en broodjes, maar denk bijvoorbeeld ook aan vis en pizza. De consument is gewoon op zoek naar lekker eten."

Maar dat mensen steeds minder vlees eten is niet de enige bedreiging voor slagersbedrijven in Nederland. Volgens woordvoerder Vera de Jonge van Koninklijke Nederlandse Slagers zit het grootste probleem in de opvolging: "Vroeger was je slager en had je mensen voor je werken. Tegenwoordig ben je slager en tegelijkertijd ondernemer. De bedrijven zijn groter geworden en het bedrijf vraagt nu veel meer."

Bekijk ook Kunnen we helemaal stoppen met vlees eten? Het ligt eraan in welk werelddeel je het vraagt

'Verliefd worden op de slagerij'

Wim vraagt zich daarbij af of de volgende generatie wel genoeg passie heeft voor het beroep. "Dat harde werken is niet meer van deze tijd", zegt hij. "Iemand moet naast een fantastische slager ook een goede ondernemer zijn. Je moet het totaalplaatje van nature hebben. Het moet in iemands hart zitten."

"Je hebt nieuwe, jonge mensen nodig die verliefd worden op de slagerij", vertelt hij. "Die dan ineens zeggen: 'Ik ga een andere opleiding doen, ik ga naar de slagersvakschool. Dit is echt mijn ding. Klanten helpen, nieuwe technieken, barbecues.' Dat moet je hebben."

Einde van het bedrijf

"Ik snap wel dat het moeilijk is voor mensen om een opvolger te vinden", zegt Pieter. "Ik vind het al lastig om een slager te vinden die mij hier wil komen helpen. Het is gewoon hard werken en ik denk dat deze generatie dat niet wil."

"Als je niet de juiste mensen om je heen hebt of die niet kan vinden, is het gewoon het einde van je bedrijf", zegt Wim. "Maar dat is ook deels de eigen schuld van slagers als ze het verkeerd overdragen. Ik zou mijn opvolger ook best een tijdje willen helpen, zodat ik ze langzaam inwerk en zelf nog een beetje invloed heb."

Volgende generatie

Zelf heeft Wim namelijk nog geen opvolger op het oog. Zijn eigen 11-jarige zoon is daar ook nog een beetje te jong voor. "Hij wil nu vooral YouTuber worden. Dat vind ik ook helemaal prima. Zolang hij het maar naar zijn zin heeft", zegt Wim.

En Pieter is er nog niet mee bezig. "Ik heb nu geen vrouw en kinderen. Maar misschien krijg ik in de toekomst een zoontje en dan kan hij het van me overnemen. Maar hij moet ook lekker gaan doen wat hij zelf leuk vindt. Het lijkt mij wel leuk als het in de familie blijft", zegt hij. "Maar ja, ik begin ook pas net."