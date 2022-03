Zouden we genoeg te eten hebben, als we helemaal stoppen met vlees eten? Het ligt eraan in welk werelddeel je die vraagt stelt, zegt Simon Oosting, professor dierwetenschappen aan de Universiteit Wageningen.

Gisteren kondigde minister Henk Staghouwer van Landbouw aan om een vleestaks opnieuw te laten onderzoeken. Hij wil de heffing invoeren omdat het beter is voor de volksgezondheid en het milieu. Vlees wordt dan duurder. Een meerderheid van de Kamer is tegen, omdat partijen vinden dat vlees geen luxeproduct mag worden.

Grondstoffen eten dat voor vee bedoeld is

Bij het nieuws over de vleestaks plaatste oud-VVD-Kamerlid Helma Lodders deze week een opvallende tweet. Ze beweert dat stoppen met vlees eten niet kan. "Zonder vlees is er simpelweg niet genoeg voedsel om alle mensen te voeden", schrijft ze.

Maar dat ligt volgens professor Simon Oosting genuanceerder. In ons land geven we bijvoorbeeld vee te eten, met grondstoffen die wij ook zelf zouden kunnen eten. Dan heb je dus geen vlees nodig, vertelt hij. "Als je veedieren restproducten laat eten zorg je enerzijds dat die producten verdwijnen en anderzijds hoef je daarmee minder voedsel voor de beesten te verbouwen." Dat zorgt dus voor minder afval, maar ook voor meer plantaardige gewassen die mensen ook zouden kunnen eten in plaats van vlees.

Veevoedsel overname

Het eten van producten die gemaakt zijn van grondstoffen waar anders vee mee gevoed wordt, kan dus zorgen voor méér voedsel, vertelt hij.

In plaats van dat je het aan het vee geeft, eet je het dus zelf op. En ook de grond die gebruikt wordt om dat veevoedsel te maken, kan nu worden ingezet voor onze eigen voedselproducten.

Ander dieet

Als we dat zouden doen, leidt dat er volgens Oosting wel toe dat we als Nederlanders nog maar een kwart tot de helft van onze huidige dagelijkse dierlijke eiwitten kunnen innemen.

In andere veel armere landen zouden mensen nog veel minder verschillende voedingsstoffen binnenkrijgen, als ze zouden stoppen met vlees eten. Daar is de bodem vaak een stuk droger, waardoor verschillende soorten gewassen verbouwen lastig wordt: "Een uitgebalanceerd dieet is daardoor een stuk moeilijker om vol te houden in dit soort landen."

Meer of minder

Daarentegen heeft die armere bevolking wel meer toegang tot vee- en zuivelproducten. Wanneer je dit onderdeel wegneemt uit hun dieet zullen zij het dus een stuk moeilijker krijgen. Sterker nog, extra vlees zou daar juist heel welkom zijn.

Volgens Oosting gaat het er vooral om dat het in balans is. In Nederland mogen we wel wat minder eten, en in de tropen weer wat meer. De bewering van oud-Kamerlid Lodders klopt dus niet helemaal: wij in Nederland zouden genoeg voedsel hebben als we geen toegang meer tot vlees zouden hebben. Maar in armere werelddelen zoals Afrika, ligt dat dus wel iets anders.