De steenrijke Elon Musk wil 6 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkopen als de VN kan aangeven hoe daarmee de hongersnood wereldwijd kan worden opgelost. Maar dat bedrag zal niet genoeg zijn, zegt Louise Fresco van de Wageningen Universiteit.

De Amerikaanse nieuwszender CNN schreef dat 2 procent van het vermogen van Elon Musk genoeg zou zijn om hongersnood de wereld uit te helpen. Als reactie daarop Twitterde Musk dat hij dat geld beschikbaar wilde stellen, als het zou kloppen.

Afrika

Momenteel zitten meer dan 34 miljoen mensen wereldwijd in een 'acute noodsituatie' waarin ze nog één stap verwijderd zijn van catastrofale hongersnood, volgens een rapport van het wereldvoedselprogramma. De meeste van deze mensen wonen in Afrika, in landen als Somalië en Ethiopië.

Een kwart van de kinderen jonger dan 5 jaar is ondervoed: bijna de helft van alle sterfgevallen in die leeftijdscategorie komt door ondervoeding. Dat zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar. Zo eist ondervoeding meer slachtoffers dan tbc, hiv/aids en malaria samen, zegt Save The Children.

Oorzaak voedseltekorten

De oorzaak van de hongersnood in de wereld is koopkracht, zegt voedsel- en landbouwdeskundige Louise Fresco: "Mensen zijn verdreven van huis en hebben niks. Dat is een accuut probleem en moet structureel worden opgelost zodat ze hun eigen voedsel kunnen kopen."

"Wat je eigenlijk wil is dat mensen in dit soort acute situaties politieke stabiliteit en economische groei krijgen", vertelt Fresco. Maar kan de gift van Elon Musk daaraan bijdragen?

Een gift is een klein deel van de oplossing

"Op dit moment kan je er mensen waarschijnlijk wel een maand mee van basisvoedsel voorzien, maar dat is eenmalig." De honger uit de wereld halen zou dus maar tijdelijk zijn, als Elon Musk zijn 6 miljard dollar geeft.

Om hongersnood echt op te lossen is vooral ontwikkeling belangrijk. "Je moet mensen geen vis geven, je moet ze juist leren vissen", zegt Louise Fresco. Een gratis tip voor Elon Musk: "Als hij verstandig is, dan zou hij moeten investeren in goede economische mogelijkheden om zelf voedsel te kunnen verbouwen, zodat de voedseltekorten minder worden."

Wat dan wel?

Hoeveel er precies nodig is, vindt Fresco zelf ook lastig te bepalen. "Dat is heel moeilijk om te zeggen." Volgens haar komen er tot het einde van de eeuw mensen bij die gevoed moeten worden: "De verwachtingen zijn dat we in de helft van de volgende eeuw al op 10 miljard mensen zitten."

Niet alleen de verwachte stijging van het aantal mensen maakt het lastig: "Zij moeten allemaal in een economisch systeem leven waar ze geld kunnen verdienen en waar voldoende voedsel geproduceerd wordt", licht Fresco toe. Maar: er zijn dus veel meer factoren waar rekening mee gehouden moet worden om hongersnood de wereld uit te helpen, in tegenstelling tot een eenmalige gift als noodoplossing.