Dierenrechtenclub PETA roept in Duitsland vrouwen op om geen seks te hebben met mannen die vleeseten, omdat zij 41 procent meer zouden zorgen voor klimaatverandering. Volgens experts klopt het inderdaad mannen meer bijdragen aan klimaatverandering.

Volgens milieu-econoom Pablo Moleman eet in Nederland een man gemiddeld 117 gram vlees per dag en een vrouw 82 gram. "Mannen eten sowieso meer dan vrouwen, dus het is niet vreemd dat ze ook meer vlees eten. Dat verklaart voor een deel het verschil. Maar cultureel gezien hebben we het eten van vlees lang geassocieerd met mannelijkheid."

'Eet als een man'

Daar is door reclamemakers ook lang op ingespeeld, vertelt Moleman. "Denk aan: 'eet als een man, echte mannen eten vlees.' Dat is nu achterhaald, heel veel mensen identificeren zich daar niet meer mee, maar die ideeën hebben wel lang invloed gehad op denkwijzen en eetpatronen."

Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is het daar mee eens. "Vlees wordt geacht masculien te zijn. Een groot stuk biefstuk komt mannelijk over, dus mannen houden van vlees en zeggen dat dan ook heel vaak."

Lichaamsbouw

Seidell legt uit dat de 41 procent waar PETA het over heeft, eigenlijk veroorzaakt wordt door drie dingen: "Mannen eten meer vlees dan vrouwen, ook zijn mannen gemiddeld groter en zwaarder dan vrouwen en hebben ze meer spiermassa. Tot slot gebruiken ze meer benzine. Dus ze rijden meer auto."

Vleeseten en benzine hebben een gelijke invloed op die 41 procent, volgens milieu-econoom Pablo Moleman: "De impact van de veehouderij als geheel is ongeveer even groot als die van de hele transportsector, dus alle auto's, vliegtuigen en bussen bij elkaar genomen. Hoe dat zich op individueel niveau afspeelt, hangt er natuurlijk van af hoeveel vlees je eet en hoeveel auto je rijdt."

Identificatie

Moleman heeft onderzoek gedaan naar hoe mannen en vrouwen zich identificeren in de relatie tot vlees. Bij de vrouwen ziet 10 procent zich als vegetariër of veganist, en bij de mannen is dat maar vier procent.

"De meeste vrouwen zien zichzelf als flexitariër (55 procent), en de minderheid (35 procent) als vleeseter. En bij de mannen zie je dat een meerderheid zich nog wel als 'vleeseter' benoemd", zegt hij.

Waar je vandaan komt

Toch mogen we niet spreken van een battle of the sexes, van Moleman. "Zowel onder mannen als vrouwen zie je dat er een consensus is dat er minder vlees wordt gegeten."

"Maar die verschillen in hoeveelheid zijn er wel en die zijn ook groter die je ziet op basis van leeftijd of inkomen. Er wordt weleens gesuggereerd dat vegetariërs alleen maar in de Randstad wonen. Er zijn inderdaad kleine verschillen op basis waar je vandaan komt, maar de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn wel wat groter."