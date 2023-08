Het is een veelgestelde vraag in de wereld van voice-overs en stemacteurs: volgen wij eerder instructies op van een mannen- of een vrouwenstem? Het hangt af van de situatie, zeggen experts. "In panieksituaties is een mannenstem effectiever."

Marion Jager, de bekende stem van onder meer het eerste gps-systeem, attracties in De Efteling en bussen van Connexxion, zei op BNR Nieuwsradio: "Instructies gegeven door een vrouw worden door meer mensen opgevolgd dan die door een man zijn ingesproken." Ze noemde daarbij dat dit 'uit onderzoek 'zou blijken, maar noemde niet welke studie.

Bachelorscriptie

Een onderzoek waarnaar al jarenlang wordt verwezen als het over dit onderwerp gaat, is de bachelorscriptie van Lieke Heerze. Zij schreef die in 2009. "Ik heb bij een studio een man en een vrouw dezelfde boodschap met dezelfde intonatie laten inspreken", legt ze uit.

"Daarna heb ik mensen gevraagd wat ze van de spreker vonden. Onder andere over hoe aantrekkelijk, sympathiek, professioneel en deskundig ze die vonden overkomen. Voor het verkopen van neutrale producten bleek dat de kans groter is dat de stem van een vrouw aanslaat."

Klein onderzoek

Maar de validiteit van haar onderzoek wil Heerze niet groter maken dan het is. "Ik had 48 proefpersonen", blikt ze terug op haar bachelorscriptie, die ze voor haar opleiding communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen schreef.

"Als je het breder wil trekken en wil valideren, dan zal je echt met grotere getallen op de proppen moeten komen. Voor mij was het logistiek niet haalbaar om het op honderden mensen te testen."

Trailers en instructievideo's

Dus hoe zit het dan wel? Voor de effectiviteit van reclames maakt het volgens Jente Klamer van reclamebureau Voicebooking.com bij veel mensen niet uit of ze een mannen- of vrouwenstem horen. "Als ik naar onze onderzoeken en onze boekingen kijk, is het bijna gelijk."

Klamer zegt dat het simpelweg afhangt van de context. "Als je een stem voor een spannende filmtrailer zoekt, zijn dat meestal mannen met een zware stem. Als het om instructievideo's gaat, zien we dat er eerder om vrouwen wordt gevraagd."

Niet in alle situaties een vrouwenstem

Dat verschil erkent ook overtuigingsexpert Pacelle van Goethem. "Het hangt inderdaad af van de context." Volgens haar zijn er verschillende situaties waarin mensen eerder een vrouwenstem volgen, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Dat is ook een van de plekken waar de stem van Marion Jager te horen is.

"In bijvoorbeeld publieke ruimtes en stations zullen mensen eerder een vrouwenstem volgen. De associatie is dan namelijk warmte, vertrouwen en veiligheid." Maar het geldt niet in alle situaties, benadrukt ze. "In panieksituaties is een mannenstem effectiever. Dat geluid koppelen we aan kracht, autoriteit en overwicht. Het werkt beter als er snel gehandeld moet worden."