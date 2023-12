Op de klimaattop in Dubai komen bedrijven met allerlei oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Het planten van mangrovebossen is een van die oplossingen. Mangrovebossen zouden namelijk veel meer CO2 opnemen dan gewone bossen. Dit is hoe dat zit.

Mangrovebossen bestaan uit boomsoorten die langs de kust groeien. "Ze groeien voornamelijk in zout water en dat maakt deze bomen uniek ten opzichte van andere soorten", zegt tropische mariene ecoloog aan de Wageningen Universiteit, Dolfi Debrot.

Waar liggen mangrovebossen?

De bossen beschikken over een groot wortelstelsel en komen voor in tropische- en subtropische gebieden, bijvoorbeeld in Zuid-Oost Azië en het Caribisch gebied.

Volgens ecoloog Dubrot schuiven de mangrovebossen door klimaatopwarming wel steeds meer naar hoger geleden gebieden. In Nederland komen ze vanwege te lage temperaturen niet voor.

CO2-opname

Mangrovebossen zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit, kustbescherming en het vastleggen van CO2. Dat vastleggen van koolstof doen ze op twee manieren.

"Mangrovebossen nemen CO2 op door fotosynthese, door licht om te zetten in de bomen zelf. Daarnaast leggen ze met hun wortels koolstof vast in de grond', legt ecoloog aan de Universiteit Utrecht, Ralph Temmink uit. De mangrovebossen zijn in feite dus heel efficiënt.

'Niet het meeste effect'

Nemen mangrovebossen dan vijf tot tien keer zoveel CO2 op als gewone bossen? "Ja, dat klopt", bevestigt ecoloog Temmink. Maar we moeten dat volgens hem wel in perspectief plaatsen.

"Normale bossen beslaan namelijk een veel groter oppervlak: 3700 miljoen hectare tegenover 17 miljoen hectare aan mangrovebossen. Ondanks hun capaciteit om meer CO2 op te nemen dan normale bossen, hebben ze op grote schaal dus niet het meeste effect."

Vernietiging een groot probleem

Dat roept de vraag op: is het aanplanten van mangrovebossen dan wel zinvol om klimaatverandering tegen te gaan? "Dat is het zeker", meent ecoloog Debrot. Maar als we echt iets willen betekenen, kunnen we ons volgens de onderzoeker beter richten op het behoud van bestaande mangrovebossen.

De vernietiging van mangrovebossen gaat wereldwijd gestaag door. Vaak moeten de bossen plaatsmaken voor palmolieplantages of de aanleg van vijvers voor de kweek van garnalen. "Wereldwijd zien we dat de meeste CO2, verbonden aan de zee, in mangrovebossen is opgeslagen. Als je mangrovebossen vernietigt, komt alle opgeslagen CO2 weer vrij. Als we die vernietiging verder kunnen beperken, is dat het beste wat we kunnen doen. Dan hebben we de helft van de strijd gewonnen", concludeert de onderzoeker.