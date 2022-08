Babyboomers worden ouder dan de generatie voor hen. Maar daar zit een keerzijde aan: ze krijgen waarschijnlijk minder zorg dan hun ouders en hebben relatief veel kwalen. "We hadden eerder moeten nadenken over preventie."

Dat mensen die nu een leeftijd hebben tussen de 65 en 75 relatief vaak kampen met kwalen, heeft er alles mee te maken dat de overheid te lang te laks is geweest op het gebied van gezondheidspreventie. Dat zegt Roxanne Berruezo-Resina, die eigenaar is van een bewegingscentrum in Ridderkerk.

Gezondheidscrisis

Tijdens de coronalockdowns maakte Berruezo-Resina zich sterk voor het openhouden van sportscholen. "Tijdens covid gingen sportscholen regelmatig helemaal dicht. Dat laat zien hoe weinig de beleidsmakers snappen van het belang van beweging."

Er is sprake van een gezondheidscrisis, zegt Berruezo-Resina. "De problemen rond een ongezonde leefstijl zijn gigantisch. Door weinig beweging en ongezond eten gaan we vaker naar de huisarts en vaker naar de specialist." Dat kost de maatschappij heel veel geld, benadrukt ze. "De politiek loopt hopeloos achter de feiten aan."

Terughoudendheid

Volgens gezondheidseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen Jochem Mierau was de generatie babyboomers lange tijd terughoudend met het invoeren van wetten en regelgeving rondom de gezondheid. Als voorbeeld noemt hij wetten om het roken tegen te gaan.

"Eigenlijk zijn we roken pas begin jaren 90 gaan aanpakken. We zien dat het zijn vruchten heeft afgeworpen en het percentage rokers ver is teruggelopen." Volgens Mierau hebben ook preventiemaatregelen tegen overgewicht, die pas vanaf 2017 werden genomen, te lang op zich laten wachten. "Daarmee hadden we een stukje zorg kunnen vermijden."

Mantelzorg

Toch is niet gezegd dat de grote groep relatief ongezonde babyboomers de gezondheidszorg uitholt. Ouderenzorg en thuiszorg zijn de afgelopen jaren namelijk flink verschraald. Babyboomer Hans Janssen weet daar alles van. Naast zijn werk op de taxibus is hij samen met zijn vrouw mantelzorger voor zijn hoogbejaarde moeder.

"We zeggen regelmatig dat we het eigenlijk niet meer aankunnen. Dat levert soms best spanning op, maar toch blijf je het doen." Over zijn eigen oude dag durft Janssen nauwelijks na te denken. Hij maakt zich zorgen dat er niet genoeg mensen zijn om voor de generatie babyboomers te zorgen.

Veel schouders

Het komt inderdaad veel voor dat babyboomers zoals Janssen voor hun ouders moeten zorgen, maar Jochem Mierau, wil dit gegeven wel relativeren.

Het aantal 85-plussers ten opzichte van het aantal 50-plussers neemt al jarenlang af, zo zegt hij. "Er zijn dus veel schouders van babyboomers om op te kunnen staan."

Preventie

Dat er weinig aandacht is voor het voorkomen van ziektes bij babyboomers, is volgens Mierau wel een probleem. "Je kunt de babyboomers niet kwalijk nemen dat ze oud worden en zorg verbruiken", vindt hij.

"Wel hadden ze veel meer kunnen nadenken over preventie. De gezondheidsrisico's van drinken, ongezond eten en roken zijn allang bekend. Maar daar is vrijwel geen beleid voor ontwikkeld door de babyboomers in de politiek toen ze daar de kans voor hadden."