Ouderen moeten nadenken over hun toekomst, volgens de nieuwe campagne 'Praat vandaag over morgen'. Zoals over waar ze willen wonen als ze minder mobiel zijn. Maar veel ouderen vinden dat ze het goed hebben geregeld. "We hebben een hele hechte buurt."

In Doetinchem staat, vlakbij het gemeentehuis en de markt, een groen bankje dat met grote letters oproept om vandaag te praten over morgen. De bijna 80-jarige schrijver en muzikant Hans Keuper vraagt op het bankje zijn leeftijdsgenoten hoe ze in het leven staan en of ze nog dingen moeten regelen.

'We wonen op de begane grond'

"Dat hebben we eigenlijk al gedaan", zegt een oudere meneer die met zijn vrouw plaatsneemt op het bankje. "We hebben met ons huis rekening gehouden, het is leeftijdsbestendig en we wonen op de begane grond." Op die manier kunnen ze op welke leeftijd dan ook nog naar buiten gaan en genieten van het leven.

Volgens het stel zijn sociale banden heel belangrijk als het gaat om veilig en gezond ouder worden. Ze vertellen dat een hechte buurt en familie dichtbij het verschil kan maken. "We hebben twee dochters. En als er echt iets is, laten ze alles vallen en komen ze", vertelt de mevrouw.

Belangrijk om gesprek aan te gaan

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Conny Helder start samen met organisaties een campagne om ouderen aan te moedigen te praten over hun toekomst, zoals de mensen op het bankje doen. "We zien dat ouderen te weinig nadenken over hun toekomst en wat ze vooral zelf willen daarin, wat hun eigen wensen zijn", vertelt ze. "Vandaar deze campagne, om ervoor te zorgen dat mensen op tijd met elkaar het gesprek aangaan."

"We zien dat nu ongeveer de helft van de mensen nadenkt over de toekomst en een kwart van de mensen helemaal niet", zegt de minister. "Dat is echt te weinig. Het is belangrijk dat iedereen nadenkt over de toekomst." De minister weet dat de toekomst onvoorspelbaar is. "Maar je kunt je er wel op voorbereiden. En het is heel erg belangrijk dat ze dat gesprek met elkaar aangaan."

'Dan gaat er veel emotie meespelen'

Ingrid Wolbert, bestuurder van thuiszorgorganisatie Careaz, vindt ook dat mensen zo vroeg mogelijk moeten praten over hun wensen als ze ouder worden. "Als je daar langer mee wacht, dan gaat er al heel veel emotie meespelen. En dan is het best moeilijk om nog keuzes te maken."

"Als je vroegtijdig het gesprek voert over waar je wil wonen en hoe je sociale leven eruit moet ziet, dan kan je daar vroeg mee beginnen", zegt ze. Omdat je op die manier sneller weet wat je nodig wanneer je ouder wordt, zonder het gevoel te hebben dat je je hele leven om moet gooien.

Een rooskleurige toekomst

Een andere man neemt plaats op het bankje, hij is 63 jaar. "Ik ben chronisch ziek, dus ik ben al een jaar of 15 afgekeurd", vertelt hij. "Toch zie ik de toekomst wel rooskleurig tegemoet." De man vertelt dat hij al bezig is met wat er in de toekomst nodig is, vooral met de gemeente. "Die letten er dan op dat je niet vereenzaamd. Vriendschappen kunnen steeds minder worden, omdat je meer thuis zit."

Maar de man op de bank moet er nog niet aan denken om naar een verzorgingstehuis te gaan. "Ik wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen." Wel zou hij extra hulp aan huis willen, als het nodig wordt. "We hebben een heel hechte buurt", gaat hij verder. "Er is ook iemand met Alzheimer, die helpen we gewoon." Zo helpen hij en andere mensen in de buurt met het onderhouden van de tuin.

Een huis met drie trappen

Wolbert snapt dat het moeilijk is om precies te weten wat je over een aantal jaar nodig hebt. "Niemand weet wat er boven het hoofd hangt." Maar ze vindt het toch goed om er alvast over na te denken. "Want als je een huis hebt met drempels of met drie trappen, of je woont op een bovenhuis, dan weet je dat je mobiliteit gaat afnemen."

"Dan is het goed om na te denken over waar dat dan zo lang mogelijk kan", gaat ze verder. "Dus een bovenhuis zonder trappen of misschien met een stoeltjeslift, dat zijn zaken waar je wel over na kunt denken."

'Mensen van 70 moet je niet oud noemen'

De man op de bank heeft al wat huishoudelijk hulp zodat hij niet hoeft te denken aan een ander huis. De hulp komt een paar keer in de week om te helpen met schoonmaken. "De rest doe ik zelf, maar als dat straks niet meer kan, wordt het moeilijk." Hij wil niet verhuizen, maar als het moet kan hij zijn huis verkopen. "Ik maak me daar geen zorgen over."

Wolbert denkt ook dat het zou helpen om niet meer in generaties te denken. "Mensen van 70 jaar moet je vooral niet oud gaan noemen, dat zijn actieve mensen die volop in het leven staan", vertelt ze. "Je moet veel meer denken in vitaliteit en over waar de interesses op dat moment zitten."