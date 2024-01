Een studentenhuis voor ouderen, dat is eigenlijk de beste omschrijving voor het SamSam Huis in Zwolle. Huurders van 55-plus hebben een woon-, slaap- en badkamer. Maar delen verder alles. "Het is fantastisch."

Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Om dat mogelijk te maken is in Zwolle een soort studentenhuis gemaakt voor 55-plussers. Vijf bewoners delen huiskamer en keuken en ze hebben een eigen kamer. Maar moeten ze straks ook voor elkaar gaan zorgen?

'Wil niet meer anders'

Bewoner André Geerts woont sinds half november in het SamSam Huis. "Het is fantastisch, heerlijk", vertelt hij. Hij heeft ongeveer 35 vierkante meter voor zichzelf. "Een heel luxe studentenhuis dus."

Hij heeft een grote badkamer, een kleine slaapkamer, een eigen keukentje. Geerts wil eigenlijk niet meer anders wonen. "Het is heel makkelijk om de gezelligheid op te zoeken."

55-plus en hospiteren

Hij zou niet meer zelfstandig willen wonen, vertelt hij. "Ik had meteen zoiets van, dit is leuk. Dus ik heb meteen geschreven, kreeg een uitnodiging om te komen hospiteren en het was raak binnen 5 minuten", vertelt hij.

In zijn studententijd moest Geerts ook hospiteren. "Het was precies hetzelfde: vragen beantwoorden over wat je meeneemt en waarom je er wil wonen", vertelt hij.

Het onderbuikgevoel

Geerts wil dus niet meer anders. Maar voor bewoner Wilma Nijland was het eerst best wel spannend, vertelt ze. "Ik wist niet wat ik kon verwachten. Je gaat echt op je gevoel af. Het is een ontdekkingsreis met z'n allen."

Zo is er ook weleens iemand na het hospiteren afgewezen. "Dat is ook weer op basis van dat onderbuikgevoel", zegt Nijland. Volgens de woningbouwvereniging hebben de bewoners het ook echt voor het zeggen. Ze mogen iemand afwijzen als ze willen.

Er is nog plek

De woning was in eerste instantie bedoeld voor 70-plussers, maar de leeftijdsgrens is aangepast naar 55-plus omdat er te weinig animo was.

Voor geïnteresseerden is er nog plek, want er staan nog appartementen leeg. In totaal zijn er 20 appartementen, 5 kamers in 4 woongroepen. 8 appartementen staan nog leeg, waarvan 1 woongroep nog helemaal.

Billen wassen?

Het Samsam Huis past in de landelijke trend dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bewoners ook in dit huis voor elkaar gaan zorgen. "De eerste week van januari was ik ziek, dan wordt er in één keer gekookt de hele week", vertelt Geerts.

Maar hoe ver gaat die zorg straks, als iedereen ouder wordt en ze zorg nodig hebben? Op de vraag of ze later als dat nodig is echt elkaars billen gaan wassen, reageert Geerts lachend: "Ikzelf en twee andere huisgenoten komen ook uit de zorg, dus billen wassen zou op zich geen probleem moeten zijn. De techniek is in huis, en de wil ook: dus waarom niet?", zegt Geerts.