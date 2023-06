Voor veel mensen is de zomer een mooie en rijkgevulde periode, maar dat geldt niet voor iedereen. Vooral voor ouderen is de zomerperiode een zware tijd. Vandaag start daarom een campagne tegen eenzaamheid: "Zomer vier je samen."

Een van de mensen die aan zomereenzaamheid lijdt is de 90-jarige Lucie. Sinds haar man vanwege zijn ziekte niet meer thuis kan wonen is ze alleen thuis.

Geen toneel in de zomer

Maar met activiteiten zoals de toneelvereniging voorkomt ze dat ze te eenzaam wordt. "Dit jaar had ik de rol van boswachter", zegt ze trots. "Ik haal er veel plezier uit en het voorkomt dat ik ziek word. Maar in de zomer stoppen de toneellessen. Mensen gaan met vakantie en het wordt stil op straat."

En dan is het moeilijk om jezelf bezig te houden, vertelt ze. "Als ik te lang eenzaam ben dan ga ik mijn lichaam voelen. Dan krijg ik last van kwaaltjes en ga ik eraan onderdoor."

Campagne

Lucie is niet de enige die zo worstelt. "Meer dan de helft van 75-plussers voelt zich geregeld eenzaam, zeker in de zomer", vertelt Babs van Geel van Stichting Met Je Hart. "Dat zijn meer dan 700 duizend mensen. En als we niks veranderen, kan dit aantal in 2030 oplopen tot 1,1 miljoen."

Juist omdat zomereenzaamheid om zo'n lange periode gaat, vindt Van Geel het belangrijk dat er meer aandacht voor komt. De campagne 'Zomer vier je samen' moet ervoor zorgen dat mensen zich meer bewust worden van deze vorm van eenzaamheid.

Zomereenzaamheid blinde vlek

"Iedereen kent de eenzaamheid met kerst. In supermarktreclames staat altijd het omzien naar de eenzame mensen centraal in de samenleving. Maar zomereenzaamheid is nog beetje een blinde vlek", legt Van Geel uit.

"Terwijl het om een veel langere periode gaat dan de kerstperiode. Dus de gezondheidsschade is daardoor ook groter. Eenzaamheid maakt echt ziek: het werkt depressies in de hand, verzwakt het immuunsysteem en vergroot de kans op hartziekten, beroertes en dementie."

Grote gevolgen

Dit ziet ook hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn van de Universiteit van Tilburg. Dat mensen ziek kunnen worden van eenzaamheid heeft te maken met het pijnsysteem, legt ze uit.

"Dit systeem wordt niet alleen geprikkeld als je een klap krijgt of een schop, maar het wordt ook geprikkeld als je eenzaam bent. Dus dat geeft een enorm onplezierig gevoel. Dus eenzaamheid kan daadwerkelijk ook fysieke problemen veroorzaken."

Raakt ook maatschappij

"Niet alleen de ouderen worden hierdoor geraakt, maar ook de maatschappij als geheel", zegt Sitskoorn. Het kan zowel de voor ouderen als de mensen die naar ze omkijken wat opleveren.

"Mensen uit eenzaamheid halen zorgt ervoor dat zorgkosten omlaag gaan. Maar het zorgt er ook voor dat niet alleen degene die uit die eenzaamheid gehaald wordt zich beter voelt, maar ook degene die dat doet zal zich beter voelen."

'Spreek die buurvrouw een keer aan'

Er is dus echt ruimte voor de omgeving om iets te doen, zegt Van Geel. "Kijk wat meer om je heen, spreek die buurvrouw een keer aan, maak een ommetje. Dus de kleine momenten van aandacht die echt het verschil maken voor deze mooie mensen. Zij verdienen het, ze zijn het zo waard."

Zo ook Tibbe (12). Hij woont in de buurt van de 90-jarige Lucie en komt met enige regelmaat samen met zijn vader bij haar langs. "Ik vind oude mensen heel leuk en interessant. Toen ik erachter kwam dat Lucie veel alleen was, ben ik met mijn vader meegegaan."

IJsjes eten

Tibbe vindt het heel erg dat mensen zo eenzaam zijn 'dat hun enige bezoek aan de deur de postbode is'. "Het is heel makkelijk om daar iets aan te doen. Gewoon door langs te gaan, met een ijsje bijvoorbeeld."

Lucie is er heel blij mee dat mensen als Tibbe en zijn vader naar haar omkijken. "Samen een ijsje eten smaakt veel lekkerder. Door dit soort momenten voel mij echt gelukkig. Zo wil ik best nog een poosje vooruit."