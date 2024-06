Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit, de zomervakantie. Maar ouderen voelen zich in deze periode juist vaak eenzaam omdat iedereen in hun omgeving op vakantie gaat. In het Gelderse Aalten toveren ze daarom een woonzorgcentrum om in een camping.

De tuin van het woonzorgcentrum Beth San in Aalten is omgetoverd tot een camping waar familieleden van de bewoners kunnen kamperen. Tenten en caravans staan verspreid over het terrein. Activiteiten als knutselen en samen dineren met kinderen en kleinkinderen zijn hier de komende dagen de norm.

'Gezellige boel'

"We zitten hier met jong en oud door elkaar", vertelt een van de bewoners. "Er is familie die hier logeert en we hebben een kopje koffie erbij. Het was gewoon heel erg leuk en van alle mensen is er een foto gemaakt en we hebben ze ingelijst in onze eigen gemaakte fotolijstjes."

"Het is een hele gezellig boel", vertelt coördinator welzijn Joke Meinen. Met de camping hoopt de organisatie nieuwe herinneringen te creëren voor de ouderen die in het centrum en het dorp wonen. "Zowel de bewoners, maar ook bezoekers van het dagcentrum, maar ook mensen uit de wijk, familieleden, kinderen van een kinderdagverblijf, diverse doelgroepen komen hier naartoe."

Extra vakantiegevoel

De tijdelijke camping trekt dus veel bezoekers en zorgt ervoor dat oudere minder last hebben van de rustige zomermaanden. Vaak zijn familie en vrienden die normaalgesproken wekelijks op bezoek komen dan op vakantie. "Dat hopen we op deze manier te doorbreken", vertelt Meinen.

"Hiermee hopen we de bewoners van onze locaties net dat extra vakantiegevoel te geven. Het brengt reuring, het brengt herinneringen", legt ze uit. Op het terrein logeren verschillende families in eigen tenten in campers. Sommigen blijven zelfs een aantal nachten plakken. "Iedereen mag op zijn eigen manier meedoen, dat is zo bijzonder."

Vier generaties op de camping

"Mijn moeder is vorige week 98 jaar geworden", vertelt een bezoekster die samen met haar kinderen en kleinkinderen eerder deze week al op bezoek was. "Gisteravond hebben we heerlijk geborreld, maar om tien uur moest het helaas al rustig zijn op de camping."

De vier generaties wonen alleen in Aalten en hebben gister op de camping geslapen. "De kinderen hadden vandaag een roostervrije dag van school", vertelt ze. "Dus hebben we de auto vol geladen en zijn gister hier naartoe gereden."

'Met z'n allen'

"Mijn moeder heeft dan het geluk dat ze vijf kinderen heeft, dus we hebben best wel een goed rooster", gaat de bezoekster verder. Maar, helaas geldt dit niet voor iedere ouderen. Niet iedereen in het woonzorgcentrum krijgt elke dag bezoek van kinderen en kleinkinderen.

En juist daarom probeert het centrum ervoor te zorgen dat het bezoeken van ouderen tijdens de zomer makkelijker en leuker wordt. "We proberen onze locaties open te stellen zodat iedereen laagdrempelig binnen kan lopen", legt Meinen uit. "Maar helemaal alles oplossen kunnen we niet. Daar zullen we met z'n allen heel hard aan moet werken."