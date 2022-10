Hoe maak je vrienden? Misschien vind je dat een gekke vraag, maar het is lang niet voor iedereen makkelijk. Gelukkig is er goed nieuws: je kunt zelf echt iets doen om vrienden te krijgen als je daar behoefte aan hebt, bijvoorbeeld omdat je eenzaam bent.

37 procent van de jongeren voelt zich regelmatig eenzaam, bleek eerder deze week uit onderzoek onder leden van het EenVandaag Opiniepanel. 6 op de 10 jongeren vindt het moeilijk om vrienden te maken.

Te veel keuze

Dat verbaast gelukspsycholoog Josje Smeets niets: "We voelen ons de afgelopen decennia steeds eenzamer, vooral jongere mensen." Dat komt onder andere doordat we tegenwoordig zoveel keuze hebben, legt ze uit. "Vrienden maak je op een bepaalde manier: je zit in dezelfde levensfase, studeert in dezelfde stad, hebt dezelfde baan of er zijn andere gezamenlijke factoren waar je over kunt praten."

Maar tegenwoordig is er zoveel keuze uit zulke factoren dat dat eenzaamheid in de hand werkt. "Vroeger waren er bijvoorbeeld vier televisiezenders en keek iedereen dezelfde programma's. Nu is er zoveel aanbod dat iedereen iets anders kijkt, en je minder hebt om over te praten."

Stukje verleden opbouwen

"Uit onderzoek blijkt dat als je in een omgeving bent waar mensen zijn die je dagelijks tegenkomt, je geen moeite hoeft te doen", zegt Marianne Simons, die zich aan de Open Universiteit bezighoudt met 'levenslooppsychologie'.

"Omdat je die dagelijkse routine doorloopt met een vaste groep mensen, ontstaan er vriendschappen." De middelbareschooltijd is daar een goed voorbeeld van, zegt Simons. "Die vriendschappen ontstaan puur omdat je met elkaar dingen deelt. Je bouwt een stukje verleden op."

Bron: Eigen foto Marianne Simons

Eigen keuzes

Maar die vriendschappen kunnen ook weer verloren gaan als je nieuwe stappen zet, vervolgt Simons. "Daarbij gaat het om het starten van je carrière, het kiezen van je partner en alle andere dingen die vanuit jouw persoon gebeuren." Dan wordt de oude vriendschap, die je bijvoorbeeld op de middelbare school hebt opgebouwd, moeilijker om te onderhouden.

"Dat doet niks af aan die vriendschap. Maar het kan zijn dat die vriendschap je niet meer geeft wat het ooit deed als je je eigen weg gaat zoeken en je eigen keuzes gaat maken", voegt ze toe.

Vergelijken met anderen

Het gevoel van eenzaamheid kan dus opkomen door het vervagen van oude vriendschappen, maar ook social media speelt bij vooral jongeren een grote rol. "Het kan zijn dat jij je prima voelt, maar vervolgens op social media ziet dat er een feestje is waar je niet bent. Dan ben je kennelijk niet uitgenodigd en voel je je eenzaam, terwijl er daarvoor niks aan de hand was", zegt Simons.

"Je gaat jezelf vergelijken met anderen, en daardoor word je sneller ongelukkig. We focussen altijd op wat we niet hebben", zegt Smeets. "Vooral jongeren hebben daar last van omdat ze meer op social media zitten. Als je ouder wordt, leer je jezelf beter kennen en maak je keuzes die bij jou passen. Dan maak je je minder zorgen over wat anderen denken", vult Simons aan.

Bron: Eigen foto Josje Smeets

Gemeenschappelijke factor

Als je je eenzaam voelt en behoefte hebt aan vriendschappen, hebben de psychologen nog wel tips. De belangrijkste? "Ga iets doen wat je leuk vindt, zoek een sociale activiteit die bij je past en waar je toevallig ook met andere mensen iets kan doen", zegt Simons. Ook voor mensen die niet zo extravert zijn, is het makkelijker om vrienden te maken als je een interesse deelt.

"Ga naar een startend sportclubje of volg een schildercursus. Iedereen is nieuw en dan is het veel makkelijker om vriendschappen te vinden", zegt ook Smeets. Maar het is wel belangrijk dat je iets kiest wat je écht leuk vindt, benadrukt ze. "Dat is echt die gemeenschappelijke factor die je nodig hebt."

Oude vrienden opzoeken

En ander is er ook altijd nog de optie om oude vriendschappen nieuw leven in te blazen, benadrukt Smeets als laatste. "Die verwateren vanwege andere interesses of een andere levensfase, maar het kan zomaar zijn dat als je elkaar 10 jaar later tegenkomt, je weer in dezelfde levensfase zit."

"Zo kan je weer opnieuw aanknopingspunten vinden met een oude vriend of vriendin", zegt ze. "Gewoon even iemand opbellen en kijken of dat energie geeft."