De bioscoop, een terrasje, het theater of zelfs een weekendje weg: het lijkt maar al te ongemakkelijk om in je eentje te doen. Toch hoeft dat niet zo te zijn, zeggen (ervarings)deskundigen.

"Het voelde zo ongemakkelijk", vertelt Soraya (34), die jaren geleden voor het eerst alleen uit eten ging. "Ik wist niet eens of het wel zo hoorde. Moest ik aan de bar gaan zitten? Is het niet asociaal dat ik in m'n eentje een tafel bezet houd? Je voelt je enorm bekeken op op zo'n moment, terwijl al die andere mensen gewoon bezig zijn met zichzelf."

Tafel voor één

Tegenwoordig doet ze het steeds vaker: alleen uit eten, een drankje doen of zelfs op vakantie. Maar ze moest wel die drempel over. "Als je je in je eentje niet gelukkig voelt, is het best pijnlijk om te vragen voor een tafel voor één."

Soraya begon zich maar bezig te houden met werk en haar telefoon, alles om afleiding te hebben van het alleen zijn. "Toen ik voor het eerst alleen op vakantie ging vond ik alles spannend, en hield ik mijn vrienden met berichtjes continu op de hoogte."

100 procent jezelf

Ook Britt (34) gaat vaker alleen een weekendje weg of op het terras zitten. "In het begin voelde ik nog wel wat ongemakkelijkheid en stress. Ik was bang dat mensen me raar zouden vinden. De bioscoop was daarom makkelijk om mee te beginnen, want daar is iedereen met hetzelfde bezig."

Ze beschrijft het als 'een grote drempel' om iets alleen te doen. "Maar je kan het jezelf aanleren en ervan genieten", legt ze uit. "Ik ben heel gevoelig voor prikkels, dus voor mij is met mensen zijn heel vermoeiend - je bent dan ook nooit 100 procent jezelf. In je eentje ben je dat wel."

'Hecht er veel waarde aan'

Soraya en Britt vertellen dat ze uit hun omgeving aparte reacties krijgen. "Waarom zou je dat doen, dat is toch saai", kreeg Britt bijvoorbeeld te horen. "Ze vinden het raar en ongezellig."

"Maar ik heb het niet per se nodig als meer introvert persoon. Het feit dat ik alleen bent, betekent niet gelijk dat ik zielig ben. Maar zo wordt er wel over gedacht. Ik hecht er juist heel veel waarde aan."

Alleen met jezelf zijn, is iets wat je moet leren verdragen

Een stigma gecreërd

Precies dat stigma creëert ook het gevoel van ongemakkelijkheid, vertelt gedragspsycholoog Chantal van der Leest. "Iemand die alleen is of iets alleen doet, wordt al snel geassocieerd met termen als eenzaam en zielig."

"Blijkbaar hebben wij met z'n allen besloten dat het ene cool is en het ander niet. Je lijkt een loner als je alleen in een restaurant zit, maar in je eentje 3 maanden backpacken is dan weer enorm stoer", voegt ze toe.

Prikkels

Volgens Van der Leest zijn we het in onze samenleving gewend om alles maar samen te doen. "Maar soms loop je dan tegen een probleem aan: wat als je een bandje heel leuk vindt, maar je vrienden niet. Ga je dan alleen?"

"In een publieke omgeving word je dan geconfronteerd met het feit dat je alleen bent, en komen de negatieve associaties om de hoek. Je voelt je ook bekeken. Alleen met jezelf zijn is iets wat je moet leren verdragen. Je hebt de hele tijd prikkels in het leven, en in je eentje gebeurt er niet veel."

Positieve gevolgen

De gedragspsycholoog benadrukt dat het veel positieve gevolgen voor jezelf heeft, wanneer je leert om alleen dingen te doen. "Het geef je wat ruimte om tot jezelf te komen, om jezelf te leren kennen. In gezelschap heb je altijd bepaalde rollen die je aanneemt. Op werk ben je bijvoorbeeld de gehoorzame werknemer, en bij je vrienden sta je bekend als de olijke. In je eentje kan je ook ontdekken wie jij bent en hoe je in het leven staat."

"Je kunt ervaringen of uitstapjes dan ook veel intensiever beleven. Het kan de beste maaltijd van je leven worden, als je alleen maar focust op je eten en drinken. En daarbij, je zult vaker moment en meemaken dat je op jezelf geworpen bent. Ik denk dat het waardevol is om ervan te leren genieten."

'Geef jezelf toestemming'

Dat ervaart Soraya tegenwoordig ook. Om te ontkoppelen van werk doet ze wel eens een drankje, maar ze gaat ook vaak alleen op vakantie. "Dan doe ik precies waar ík zin in heb, dat vind ik zo fijn. Ik pak het vliegtuig wanneer ik wil, ik eet wat ik wil, ik ga zitten waar ik wil. Je hoeft nergens over te overleggen, nadenken of compromissen te sluiten."

"Ik ben nu gewoon comfortabel dat ik met mezelf kan genieten van het uitje. Dan trek ik me niks van m'n omgeving aan. Ik trakteer mezelf dan op iets lekkers, iets wat écht helemaal voor mij is. Je moet jezelf gewoon toestemming geven om te genieten."

'Dat is voor gevorderden'

Ook Britt kan er steeds meer van genieten. "Natuurlijk is het fijn om dingen te delen, maar het is ook erg prettig om zelf in alle rust te bepalen wat je gaat doen. De eerste keren zal het alleen lastig zijn om die ongemakkelijkheid van je af te schudden"

"Ik begon zelf met iets kleins, zoals de bioscoop. Ik zou het meer mensen aanraden. Gelijk in je eentje op een druk terras gaan zitten is al voor gevorderden", vertelt ze lachend. "Uiteindelijk ga je het zien als een leuke date met jezelf."