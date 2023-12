De donkere dagen voor Kerst kunnen zwaar zijn voor mensen in eenzaamheid. Gelukkig zijn er vrijwilligers die ze een hart onder de riem steken. Yvonne en Ineke doen dat al jaren voor ouderen die alleen zijn.

Yvonne Nieuwland schrijft kerstkaarten voor eenzame ouderen in Rotterdam en Ineke van Waalwijk organiseert kerstdiners in haar monumentale boerderij in Maassluis. Hartverwarmende momenten levert dat op, vertellen ze beiden. "Ik kijk er graag op terug."

'Tranen springen in je ogen'

12.000 kerstkaarten voor eenzame ouderen schrijven. Het was een hele klus, maar het resultaat van de kerstactie van Yvonne Nieuwland mag er zijn. De afgelopen 2 maanden klom de Rotterdamse in de pen om eenzame ouderen te laten weten dat er aan ze wordt gedacht.

Dat deed ze niet alleen, ze kreeg hulp van zo'n 120 vrijwilligers. Die schreven duizenden kaarten vol met kerstwensen, gedichtjes en opbeurende woorden. Daarna werden ze afgeleverd bij zorginstellingen en bejaardentehuizen. "De tranen springen in je ogen als je ziet wat zo'n kaartje met eenzame oudere doet", zegt Yvonne.

Behoefte aan bezoek en aandacht

"Mevrouw, ik kan niet wachten om deze kaart een plekje op mijn kamer te geven." Het is een van de reacties die Ineke krijgt, als ze de kaarten bezorgt. "Dat een kerstkaartje mensen zo blij kan maken, is hartverwarmend om te zien. Van veel zorginstellingen hebben we bloemetjes en brieven ontvangen als bedankje."

Dat de actie nodig is, dat blijkt helaas wel uit de cijfers, zegt ze. "Alleen al in Rotterdam gaat het naar schatting om 50.000 eenzame ouderen. Als ik rond de feestdagen naar mijn opa en oma ging, zag ik hoeveel mensen in het tehuis depressief waren. Ze lachten niet meer, bedachten een smoes om een praatje met me te maken. Ze hadden behoefte aan bezoek en aandacht, maar dat kwam er niet of nauwelijks."

Positief effect op de schrijvers

Zo kwam Yvonne op het idee om kerstkaarten te schrijven om eenzame ouderen een hart onder de riem te steken. Daar had ze natuurlijk wel vrijwilligers én veel kaarten voor nodig. Lang hoefde ze daar niet naar te zoeken. "Veel mensen wilden helpen en de kaarten stroomden binnen. Ik heb uiteindelijk zelfs vrijwilligers moeten afzeggen, omdat ze niet meer in de ruimte pasten waar we schreven."

De kerstkaartenactie had niet alleen een positief effect op de ontvangers van de kaarten, maar ook op de schrijvers. "We hebben veertien schrijfavonden georganiseerd en daar zijn vriendschappen ontstaan. Mensen die vaak thuiszaten, hadden nu iets om naar uit te kijken. We maakten het dan ook gezellig met elkaar: lekker kletsen, meezingen met de kerstmuziek en ondertussen iets goeds doen voor een ander."

Bron: eigen beeld Yvonne (links) tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers

Van Limburg tot Groningen

En dus is de vraag: volgend jaar weer? "Ja zeker, we hebben nu alweer 8.000 kerstkaarten liggen en nog altijd druppelen er kaarten binnen. De bezorger komt hier elke dag lachend aangelopen met weer een lading. En die komen uit het hele land, hè. Van Limburg tot aan Groningen, het is ongelooflijk."

"We zijn er blij mee. En gelukkig is onze zoon uit huis, dus we kunnen de kaarten in zijn kamer opslaan", lacht Yvonne, die inmiddels aanvragen van ziekenhuizen krijgt of ze volgend jaar 'ook aan hun wil denken'. "We gaan een hele lijst maken, het nog grootser aanpakken. Ik had dit succes nooit verwacht, maar ik doe het met veel plezier."

Diner voor eenzame ouderen

Ineke van Waalwijk zet zich ook al jaren in voor eenzame ouderen. Het is inmiddels een traditie geworden, zo vertelt ze. En sinds een paar jaar is het kerstdiner dat ze organiseert in een monumentale boerderij bij Maassluis onderdeel van die traditie. Ze organiseert het nu voor de dertiende keer.

Ook dit jaar staat er weer een diner gepland, op zaterdag 23 december. Het diner is op zichzelf vrij eenvoudig, zegt ze. "Twee soorten soep, allemaal stamppotten op tafel met vlees en advocaat, koffie en een chocolaatje als toetje", somt ze op. "Maar daar gaat het eigenlijk niet om."

Kerstpakketten

Wat het zo geweldig maakt is de sfeer eromheen. "De ouderen worden opgehaald en weer thuisgebracht. De tafels zijn in kerstsfeer met kaarsjes erbij. We maken het heel gezellig. Er zitten echt mensen te wachten om zich aan te melden."

In de oude stal kunnen ze veertig mensen kwijt. Daar komt veel bij kijken. "In eerste instantie had ik meer vrijwilligers dan gasten", vertelt ze. "Gelukkig zijn er sponsors die geld doneren, waarmee we kerstpakketten in elkaar kunnen zetten. Die krijgen de ouderen mee naar huis."

Mooie herinneringen

Ze weet nog goed dat ze een oudere man op ging halen. "Hij was helemaal deftig in pak. Hij was heel zenuwachtig en vroeg of zijn kleding wel goed genoeg was voor een kerstdiner. En die man heeft zo lekker zitten genieten. Anderhalve maand later overleed hij. Maar ik ben zo blij dat we hem dit nog hebben kunnen bieden."

Soms bloeit er tijdens de diners zelfs wat op. "Vorig jaar zaten een man en vrouw naast elkaar. Ik weet niet of het wat geworden is, hoor. Maar ze hebben wel telefoonnummers uitgewisseld. Dat is toch geweldig."