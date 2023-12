December is voor velen een maand van samenzijn. Met familie, met de mensen van wie je houdt. Maar hoe doe je dat als je gescheiden bent en kinderen hebt? Pauline en Wim zijn er duidelijk over: "We zijn uit elkaar, maar Kerst doen we altijd met z'n allen."

18 jaar waren ze getrouwd, Pauline Ebben (57) en Wim Mangelaars (62). Totdat ze beiden concludeerden: dit werkt niet meer. Maar hoewel ze geen liefdespartners meer zijn, blijven ze altijd met elkaar verbonden. Ze hebben namelijk twee kinderen van inmiddels halverwege de 20. En die gaan voor alles, was vanaf het begin de afspraak.

Altijd in de buurt

"Toen we scheidden, vertrok ik uit ons huis in Roosendaal, maar ik ben uiteraard altijd in de buurt blijven wonen", vertelt Pauline. "Een scheiding is voor kinderen al zo ingrijpend en als ze dan ook nog ver moeten reizen om van de ene ouder bij de andere te komen - wij deden co-ouderschap - maak je het alleen maar heftiger voor ze."

Ze betrok een huis in Roosendaal, ging vervolgens naar Oudenbosch en kwam uiteindelijk terecht in Hoeven. Daar woont ze nu samen met haar huidige partner Wendel. Wim woont nog altijd in 'hun' oude woning in Roosendaal, hij heeft geen vaste relatie.

Wens van de kinderen

"In het begin vond ik het heel moeilijk om in het huis te komen waar we met z'n vieren hadden gewoond", vertelt Pauline. "Soms nog steeds een beetje eerlijk gezegd, maar het verstrijken van de tijd helpt."

En dat is fijn, want ze is er nog regelmatig. Tijdens verjaardagen van de kinderen komt het voormalige gezin nog altijd samen, ook Wendel is er dan bij. En sinds een jaar of 8 doen ze het ook zo met Kerst. Dat was een grote wens van de kinderen. "Ik ben altijd heel dankbaar geweest dat dit zo kan."

Grappige momenten

Voor Wendel was het in het begin misschien nog lastiger dan voor hemzelf, denkt Wim. "Hij kwam op een plek terecht die hij niet kende, in een situatie waar hij niet per se voor gekozen had." Maar tegenwoordig gaat het hartstikke goed. "Ik vind het knap dat de mannen er zo goed mee zijn omgegaan", zegt Pauline.

"Dat je elkaar niet zo goed kent, kan ook voor grappige momenten zorgen", vindt Wim. "Wendel had mij eens met lootjes trekken en dat was best lastig, omdat we elkaar niet heel goed kennen. Dan probeer je er in je gedicht toch het beste van te maken en dingen die je via via hebt gehoord te verwerken."

'Vertrouwd gevoel'

Of het een kwestie is van gevoelens opzij zetten? "In het begin misschien wel," denkt Pauline, "maar op een gegeven moment realiseer je je dat het samenkomen op deze manier je juist ook iets brengt: gezelligheid, een vertrouwd gevoel. Dat het ook gewoon leuk is. Ik geniet ervan om te zien dat Wim en Wendel het goed met elkaar kunnen vinden."

Wim knikt instemmend. "Cadeaus, gedichten, lekker koken voor elkaar. Ondanks dat de samenstelling van de groep nu anders is, voelt het op dit soort dagen toch altijd weer een beetje zoals het vroeger was. In het begin vonden we dat lastig, dan misten we ons gezin beiden wel. Maar dat verdriet is er niet meer."

Kind op de hoek van de straat

Ze realiseren zich dat samen Kerst vieren er lang niet voor elk gescheiden gezin inzit. Wim: "Ik ken ook mensen die hun kind op de hoek van de straat afzetten en geen woord willen wisselen met hun ex. Of kinderen die een nieuwe partner niet kunnen uitstaan. Maar ja, je weet niet wat daaraan vooraf is gegaan."

In Paulines familie snapte in het begin ook lang niet iedereen waarom ze nog samenkwamen en dan ook nog met een nieuwe partner erbij. "Gescheiden zijn is ruzie, kommer en kwel, was hun idee. Terwijl: dat hoeft helemaal niet."

Nog steeds vader en moeder

Of Pauline en Wim tips hebben voor andere gescheiden ouders, die toch graag samenkomen tijdens de feestdagen? Wim: "Het begint eigenlijk al bij de scheiding zelf. Probeer elkaar tegemoet te komen. Zorg dat de insteek vanaf het begin is dat je er samen uit wilt komen, voor jezelf, maar vooral voor de kinderen. Die heb je samen, dat blijft. En trek het je niet aan wat anderen vinden - iedereen heeft er een mening over als je in scheiding ligt."

Pauline: "Ik denk dat het ook belangrijk is dat, wie de stekker er ook uittrekt, je nooit de schuld bij één iemand kan leggen. Ieder moet kijken naar z'n eigen aandeel in de breuk. Dat lukt natuurlijk vaak niet vanaf het begin, maar als je ervoor openstaat om dat op een gegeven moment uit te zoeken, ontstaat vanzelf meer begrip." Blijf zien waarom je ooit samen bent geweest, is hun gezamenlijke boodschap.

Geschiedenis koesteren

Ingewikkeld? Wat Pauline en Wim betreft niet. Niet meer in elk geval. Pauline: "Soms vragen mensen of ik het moeilijk vind, maar dan zeg ik volmondig nee. Ik durf wel te zeggen dat hier sprake is van vriendschap, tussen Wim en mij in elk geval. En de mannen gaan ook goed met elkaar om." Wim knikt instemmend.

Dit jaar gaan ze voor een wat simpelere Kerst, vertelt Wim. Iedereen is druk, dus gedichten slaan ze over. Maar samen komen ze in elk geval. "We zijn allemaal maar mensen die iets van het leven proberen te maken. We hebben een geschiedenis samen en twee mooie kinderen. Dat koesteren we."