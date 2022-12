De lichtjes in de boom continu aan of de hele tuin vol lampjes? Voor veel mensen zit dat er deze kerst niet in. 4 op de 10 mensen (38 procent) doen de komende weken minder sierverlichting aan vanwege de hoge prijzen. "Kaarsjes zijn net zo gezellig."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder meer dan 32.000 leden van het Opiniepanel. Sommige panelleden zeggen vooral zuinige ledverlichting in huis te hebben, maar veel anderen proberen te bezuinigen op de energiekosten door minder lampjes aan te doen.

Minder lampjes of minder lang aan?

"Wij lieten de kerstboom 's nachts altijd aan, zo gezellig als je 's ochtends beneden komt", schrijft een deelnemer. "Maar door de hoge elektraprijzen gaat de boom dit jaar uit als we naar bed gaan."

Sommigen doen de kerstverlichting dus vooral korter aan, anderen laten hun lampjes (of een deel daarvan) op zolder staan en versieren hun huis en tuin dit jaar minder. "Alleen de boom, de rest laten we een keer zitten", legt iemand uit. "De tuin blijft dit jaar donker", zegt een ander.

Geen ossenhaas, maar karbonaadjes

Er wordt niet alleen op kerstverlichting bezuinigd. Van de mensen die normaal geld uitgeven aan kerst, zegt 1 op de 3 dit jaar sowieso op Kerstmis te besparen vanwege de hoge kosten. 31 procent geeft minder uit dan voorheen. De oude versiering kan nog wel een jaartje mee, en meerdere mensen leggen goedkopere of minder cadeaus onder de boom.

De grootste bezuinigingspost is het kerstdiner. Zo wordt er in sommige families geluncht in plaats van gedineerd, in andere gezinnen wordt het menu aangepast. "Karbonaadjes in plaats van ossenhaas deze kerst. Net zo lekker en de kaarsjes maken het toch wel gezellig", schrijft iemand.

Helemaal geen kerst vieren

4 procent van de ondervraagde panelleden slaat de kerstviering door de hoge prijzen dit jaar zelfs helemaal over. Dat zijn vooral mensen in de laagste inkomensgroepen.

Tegelijk zijn er ook mensen die verwachten dit jaar juist meer geld uit te geven aan Kerstmis. Zij vinden het belangrijk om het net zo te vieren als andere jaren en verwachten dat vooral het kerstdiner duurder zal uitpakken dan voorheen.