Wie nu al schrikt van hoge prijzen in de supermarkt, kan zijn borst natmaken. Winkeliers en experts zijn bang dat levensmiddelen nog duurder gaan worden. Het is ongekend, zegt supermarkteigenaar Sybolt Greidanus: "Tandpasta van 11 euro haal ik weg."

"Wen er maar aan, want dit gaat nog even duren", zegt retaileconoom Sebastiaan Schreijen van de Rabobank over de stijgende prijzen die er aan gaan komen in de supermarkten.

Hoge gasprijs

Die enorme prijsverhogingen hebben een heleboel redenen, zegt Schreijen. "Op dit moment zijn de belangrijkste de energiekosten. Dan hebben we het over de gasprijs en de dieselprijs. We gaan voorlopig geen Russisch gas meer gebruiken, dus die hoge gasprijs moet elke producent nog steeds ophoesten."

"Dat zullen we als consument moeten betalen", legt hij uit. "En ondertussen beginnen de personeelskosten ook zwaar mee te wegen."

Bekijk ook Waar blijft de 0 procent btw op groente en fruit? Dit is waarom het afschaffen zo lang duurt

Dure tandpasta

Dat merkt COOP-supermarkteigenaar Sybolt Greidanus uit Emmeloord ook. "Lonen gaan omhoog en het is moeilijker om mensen te krijgen. Mensen die van ver komen willen bijvoorbeeld ook een hogere reiskostenvergoeding. Langzaam gaat alles omhoog. Dat kost gewoon veel geld."

En dat is te merken bij de kassa in zijn supermarkt. "Er zijn tandpasta van 11 euro. Die haal ik eruit, want dat doe ik niet", zegt de winkelier. Maar dat er op de kleintjes wordt gelet, merkt hij nog niet zo erg aan de klanten. "Ik heb bijvoorbeeld een afprijsbak. Als het heel krap is bij de klanten zou die leeg moeten zijn, maar dat is niet zo."

Naar de voedselbank

Toch is retaileconoom Schreijen bang dat er wel veel mensen in de financiële problemen gaan komen door de stijgende prijzen van de dagelijkse boodschappen. "Ik denk dat je een vergrote toeloop op de voedselbank gaat krijgen, zoals je nu eigenlijk ook al ziet."

"Er waren al genoeg mensen die op het randje leefden. Maar als de boodschappen stijgen in kosten, en alle andere kosten ook, en de uitkering stijgt niet, dan gaat het op een gegeven moment klem lopen", denkt de expert.

Bekijk ook Lage inkomens het meest de dupe van stijgende voedselprijzen, hoogleraar is bang dat zij ongezonder gaan eten

Zorgen over boodschappen

Uit onderzoek onder leden van het EenVandaag Opiniepanel eind september bleek dat mensen toen al problemen verwachtten als het aankomt op het betalen van boodschappen.

Een maand geleden zei een derde (34 procent) van de deelnemers zich daar zorgen over te maken. Onder mensen met een lager inkomen ging het zelfs om meer dan de helft (56 procent), maar ook een flinke groep bij de middeninkomens (29 procent) gaf aan bezorgd te zijn.

'Dit gaat nog wel even door'

Voor die mensen heeft econoom Schreijen slecht nieuws, want hij verwacht niet snel beterschap. "De komende tijd gaan de prijzen verder oplopen, ook omdat die producenten voor nieuwe prijsonderhandelingen gaan en er nog wel wat prijsverhogingen in het vat zitten."

"Maar op het moment dat de gasprijs weer naar beneden komt, dat de andere grondstofkosten weer naar beneden komen, kan het zo maar zijn dat supermarkten druk op de producenten zetten om de prijs te verlagen. Of de prijs op het schap dan ook wordt verlaagd, is nog maar de vraag."