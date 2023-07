Terwijl de inflatie de afgelopen maanden flink afneemt, zien we dat niet terug in de boodschappen. Voedingsmiddelen blijven duur: sterker nog, de prijzen in de supermarkt blijven stijgen. Hoe kan dat? Supermarktdeskundige Erik Hemmes beantwoordt 4 vragen.

1. Supermarkten verdedigden hun prijsstijgingen door de hogere kosten voor transport en energie. Die kosten dalen nu, waarom de supermarktprijzen dan niet?

"De prijsstijgingen waren de hoogste in 40 jaar, met name de prijzen van energie en vervoer gingen door het dak. Nu zie je inderdaad dat de energiekosten gedaald zijn en alweer bijna op het niveau zitten van vóór de oorlog in Oekraïne. Ook de vervoerskosten zitten weer op het oude niveau, net als de brandstofprijzen."

"De enige pijler zijn nu de gestegen lonen, die zijn bij supermarkten met 10 procent gestegen. Maar als je dat tegen elkaar weg streept, mag je wel verwachten dat de prijzen gaan zakken. Dit is niet meer uit te leggen. Wel zit er altijd een vertraging in, bij het verhogen, zowel als bij het verlagen."

2. Wanneer kunnen we die prijsdalingen bij supermarkten verwachten?

"Ik verwacht dat in september de prijzen omlaag gaan, dat doen supermarkten vaak. Dan komen mensen terug van vakantie en hebben ze minder geld. Je ziet dat er sowieso een enorme strijd gaande is. Waar de prijzen voor de gemiddelde consument met 33 procent zijn gestegen, heeft die maar 12 procent meer uitgegeven."

"Wat dat betekent, is dat de consument minder is gaan kopen en voor goedkopere varianten van producten is gegaan. Verder is die uitgeweken naar winkels met lagere prijzen, zoals Aldi en Dirk. Daar gaan supermarkten als Jumbo en Albert Heijn op reageren en dat kan gunstig uitpakken voor de consument."

3. Moeten in de tussentijd prijsdalingen niet afgedwongen worden, gezien de winsten die supermarkten maken?

"De omzet van supermarkten is enorm gestegen tijdens corona, tot wel 30 procent. Mensen konden niks anders: ze konden hun geld niet uitgeven in horeca. Ik snap dat daar chagrijn over is."

"Je zou kunnen zeggen: 'Ga die bedrijven extra belasten'. Maar aan de andere kant hebben ze ook veel meer btw afgedragen en daar heeft de overheid ook van geprofiteerd."

4. Wat zou je adviseren aan mensen met een krappe beurs?

"Je ziet dat het nog steeds loont om naar Duitsland te gaan, vooral als het gaat om alcoholische dranken. Daar zijn veel lagere accijnzen. Aan de andere kant komen Duitsers ook weer naar Nederland, omdat de koffie hier goedkoper is. Je kunt dus niet zeggen dat Nederland veel duurder is dan omringende landen."

"Wat ik zou adviseren: hou acties in de gaten. Met bonussen kun je heel voordelig winkelen. En koop niet altijd het A-merk. Kijk je bijvoorbeeld naar pindakaas, daar heb je bij de gemiddelde supermarkt tientallen verschillende varianten van. Die verschillen enorm in prijs. Ook bij cola is het origineel vaak drie keer duurder dan het huismerk."