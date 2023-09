Een grote groep mensen met een lager inkomen (42 procent) denkt de komende tijd moeite te krijgen met het betalen van de zorgverzekering. Veel van hen hadden het met de huidige zorgkosten al zwaar en voelen aan dat daar nog een schep bovenop komt.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 6.000 mensen die een beneden modaal inkomen hebben. De onrust over het betalen van de zorgpremie onder deze groep is een stuk hoger dan in andere inkomensgroepen. Gemiddeld denkt een kwart (23 procent) het komende halfjaar moeite krijgen met deze kostenpost.

10 tot 15 euro per maand

In 2024 kan de zorgpremie wel 10 tot 15 euro per maand hoger worden dan in 2023, schat hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg Patrick Jeurissen. "De gestegen loonkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Zo'n 70 procent van alle kosten in de zorg bestaat uit loon."

"Daarnaast heb je de vergrijzing en je hebt ook nog nieuwe technologieën en intensivering van behandelingen. Bij elkaar is er daarom zo'n 10 procent stijging van de zorgkosten dus dan zal de premie ook ongeveer zoveel stijgen."

Geen mogelijkheid zien

In de open antwoorden schrijven panelleden met een kleine beurs nog niet precies te weten hoeveel meer ze gaan betalen, maar houden er sterk rekening mee dát ze meer moeten betalen.

Een derde van de mensen met geen of een lager inkomen (34 procent) hadden de afgelopen tijd al problemen met het betalen van de rekening. Deze mensen zien nog niet hoe ze een mogelijke verhoging van de zorgkosten moeten gaan betalen.

'Ernstig zorgen waar dit eindigt'

Een panellid dat niet in aanmerking komt voor toeslagen schrijft: "De premie van de zorgverzekering voor een gezin met twee kinderen boven de 18 is niet meer op te brengen. Ik maak me ernstig zorgen waar dit eindigt."

En een ander ziet dat hij ook nog eens meer betaalt voor minder zorg: "Naast stijgende kosten voor de zorgverzekering verandert de dekking elk jaar. Zo kom je steeds weer voor onaangename verassingen te staan."

'Tandarts overslaan'

Weer een ander panellid verwacht zorg te gaan mijden als de kosten verder stijgen: "Ik heb de tandartsverzekering afgelopen jaar al afgezegd. Ik kan het gewoon niet meer bijbenen. Als het duurder wordt, zou het best kunnen dat ik de tandarts oversla."

Dit beeld wordt bevestigd door de Patiëntenfederatie Nederland, die begin augustus een onderzoek presenteerde waaruit bleek dat 1 op de 5 deelnemers aan het onderzoek weleens zorg mijdt.

DSW

Voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW Zorgverzekeraar Aad de Groot maakt meestal als eerste verzekeraar de nieuwe premie bekend. Ook hij ziet een forse stijging in 2024.

"Ik kan nog niet exact zeggen hoe hoog de premie wordt, want dat weten we pas na Prinsjesdag op de derde dinsdag van september. Maar dat de premie fors zal stijgen in dezelfde lijn als vorig jaar, dat is wel zeker."

Perverse prikkels

Volgens de Groot zitten er op dit moment perverse prikkels in het systeem waardoor de zorgkosten onnodig hoog zijn. Als voorbeeld noemt hij de manier waarop ziekenhuizen gefinancierd worden. "Ziekenhuizen worden betaald op basis van de productie die ze draaien. Dus hoe meer een ziekenhuis doet, hoe meer geld het krijgt."

"Dus als een ziekenhuis aan preventie doet of niet behandelt, dan krijgt het daar niet voor betaald. Een ziekenhuis zal daarom heel terughoudend zijn om niet te behandelen of om aan preventie te doen. Maar als we niet meer aan preventie gaan doen zodat mensen op de lange termijn minder zorg nodig hebben, dan gaat het faliekant fout."

Marktwerking

Maar zorgverzekeraars moeten volgens de Groot ook de hand in eigen boezem steken. Er gaat veel geld naar zaken die weinig toevoegen aan de gezondheid van Nederlanders, zegt hij. "Straks gaan we weer als zorgverzekeraars proberen zoveel mogelijk verzekerden binnen te halen."

"Dan gaan we met vergelijkingssites werken. Tenminste, de andere zorgverzekeraars. De sites verdienen het komende jaar weer 60 miljoen euro om maar te helpen om zoveel mogelijk verzekerden binnen te halen. En daar gaan zorgverzekeraars op concurreren, terwijl het eigenlijk van geen enkele waarde is."

Wat doet Den Haag?

Om de financiële zorgen van mensen met de krapste beurs te verlichten, trekt het kabinet 2 miljard euro uit, vertelt politiek commentator Joost Vullings. "Het draait dan vooral om de zorg over de portemonnee van de burger. De vraag waarom de premies stijgen is in dat debat minder belangrijk."

"Om de zorgkosten te dempen worden nu wel zorgakkoorden gesloten", vertelt Vullings. "Maar uiteindelijk zijn de prognoses somber, want de kosten blijven hard stijgen. Dat komt ook omdat de politiek fundamentele en harde keuzes vooralsnog niet durft te maken."