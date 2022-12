Meer dan ooit zoeken we naar manieren om te besparen op onze zorgverzekering. Uit een rondgang van EenVandaag onder de grootste online zorgvergelijkers blijkt dat overstappers die ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen met 25 procent is toegenomen.

Vlak voor de jaarwisseling is het aantal mensen dat bezig is met een andere zorgverzekering groot. Vergelijkingswebsites Independer, Zorgkiezer en Zorgwijzer zien het drukker worden en krijgen veel vragen over wat verstandig is.

Zorgverzekering kritisch tegen het licht

Jaarlijks bezoeken zo'n 1,2 miljoen de websites, in de laatste dagen van het jaar zijn er nog honderdduizenden mee bezig. Volgens de websites zouden het er dit jaar nog meer zijn die op het laatste moment de keuze bepalen.

Het is nu extra druk, omdat veel consumenten krap bij kas zitten. Dat komt door de gestegen inflatie of doordat de korting, die ze via hun werkgever of sportclub kregen, is komen te vervallen. "Dit maakt dat veel mensen hun zorgverzekering kritisch tegen het licht houden", zegt Mirjam Prins van Independer.

'Korting tot 300 euro'

Dat blijkt ook uit de cijfers die de drie grote zorgvergelijkers op verzoek van EenVandaag hebben verstrekt. Daarin is te zien dat mensen kiezen voor diverse manieren om te besparen.

Zo kiezen 25 procent meer overstappers voor een verhoging van het eigen risico ten opzichte van vorig jaar. Het wat kleinere Zorgwijzer ziet zelfs een verdubbeling. In de meeste gevallen kiezen mensen daarbij voor de maximale verhoging tot 885 euro. Het standaard eigen risico is 385 euro. "Veel mensen zien dit als een mooie bespaarmogelijkheid, omdat de korting kan oplopen tot 300 euro per jaar", vertelt Peter Ruys van Zorgkiezer.

Kan onverstandig zijn

Volgens de vergelijkingswebsites kan dat een goede keuze zijn als je jong en gezond bent en genoeg te besteden hebt. Maar ze merken nu ook dat andere doelgroepen naar deze besparingsmogelijkheid kijken.

"Onze klantenservice merkt bijvoorbeeld dat 65-plussers, die minder te besteden hebben, de keuze voor een hoger eigen risico maken. Dat kan onverstandig zijn en mogelijk leiden tot zorg mijden", zegt Koen Kuijper van Zorgwijzer. Alledrie de websites waarschuwen voor de risico's.

Minder vergoeding of keuzevrijheid

Naast het verhogen van het eigen risico, kiezen mensen ook vaak andere manieren om te bezuinigen. Zo kiezen ze voor een beperking van hun vrijheid in het kiezen van zorgverleners en sluiten ze minder vaak aanvullende verzekeringen af.

Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet kunt kiezen in welk ziekenhuis je wordt behandeld of dat de behandeling bij een tandarts of fysiotherapeut niet wordt vergoed.

Al langer een trend

Bij Zorgkiezer is het aantal mensen dat alleen voor een basisverzekering kiest met 15 procent toegenomen. Bijna 4 op de 10 overstappers kiest ervoor om zich niet aanvullend te verzekeren.

Volgens Ruys is die trend al langer aan de gang. "Tot een paar jaar geleden had ruim 90 procent van de mensen een aanvullende verzekering. Maar omdat met name deze premies ook hard zijn gestegen en de vergoeding is verschraald, stappen veel, met name jonge, gezonde mensen uit."

Overstappers zijn prijsgevoelig

Je zorgverzekering opzeggen kan nog tot en met morgen. Daarna heb je nog een maand om een nieuwe verzekering te kiezen.

Gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit Amsterdam zegt over de cijfers: "Mensen zijn op zoek naar korting en maken strategische keuzes. Mensen die overstappen zijn prijsgevoelig."

'Uitholling solidariteit'

Volgens Koolman is de keuze voor een hoger eigen risico ook een risico voor de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. "We weten dat hoogopgeleiden dat vaker doen. De rekening komt terecht bij mensen die zieker zijn en laagopgeleid."

"Dat betekent dat er niet minder zorg gebruikt gaat worden, maar dat de rekening terechtkomt bij een andere groep. Het ondergraaft eigenlijk de solidariteit. De vraag is of we als land de uitholling van solidariteit willen."