De zorgpremie voor 2023 is bekend: de zorgverzekering gaat met gemiddeld een tientje per maand omhoog. Een flinke prijsstijging en het zal zeker niet de laatste zijn, denkt zorgeconoom Xander Koolman. Maar hoe kun je het beste besparen op je zorgkosten?

De prijsstijging was op Prinsjesdag al aangekondigd, maar voor veel Nederlanders is de zorgpremie voor volgend jaar toch als een onaangename verrassing gekomen. En dit is pas het begin, zegt zorgeconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit Amsterdam: de zorgverzekering zal de komende jaren nog veel duurder worden.

Gemiddeld 8 procent gestegen

Vergelijkingssite Zorgwijzer heeft berekend dat de basisverzekering in 2023 gemiddeld 138,45 euro per maand gaat kosten bij een eigen risico van 385 euro. Dit jaar is dat gemiddeld 128,30 euro per maand. De zorgverzekering wordt volgend jaar dus gemiddeld 10,15 euro per maand duurder, een toename van bijna 8 procent.

Dat de premie flink omhoog gaat, komt door de stijgende kosten in de zorg. Die worden deels veroorzaakt door een grotere vraag door de vergrijzing, maar ook zijn de behandelingen zelf duurder geworden. De inflatie zorgt bijvoorbeeld voor hogere energie- en materiaalkosten. Verder zijn de salarissen van zorgpersoneel omhoog gegaan.

Niet 1 of 2, maar komende 20 jaar

Het is een ontwikkeling die volgens Koolman de komende jaren, en misschien wel decennia, niet snel zal stoppen. "We krijgen steeds meer schaarste, de zorg zal dus schraler worden", legt de zorgeconoom uit. "Dit is niet over 1 of 2 jaar voorbij, dit gaat de komende 20 jaar nog wel door", verwacht hij.

"We moeten de komende jaren steeds meer keuzes gaan maken en meer nadenken over hoe we onze euro's het best kunnen uitgeven", zegt de deskundige. Dat kan volgens hem betekenen dat behandelingen die nu nog vergoed worden, straks minder of zelfs helemaal niet meer onder de basisdekking zullen vallen.

Hogere premie voor minder zorg

Ook zal de zorgpremie de komende jaren verder oplopen. "De premie stijgt door en daarvoor krijg je minder zorg als je ziek bent", vertelt Koolman. De expert snapt dat dat voor veel mensen moeilijk te volgen is: "Als ik minder zorg krijg dan zou de premie toch lager moeten zijn?, denken ze. Maar dat is dus niet zo."

Door de vergrijzing worden er namelijk steeds meer mensen ziek en die hebben zorg nodig. Tegelijkertijd zijn er minder (werkende) mensen die de zorgkosten via belastingen financieren. "Als er meer mensen zorg vragen, moeten we samen dus toch meer premie gaan betalen", legt hij uit.

Gaan meer mensen straks zorg mijden?

Door de hoge inflatie zullen veel mensen de gestegen zorgpremie extra in de portemonnee voelen. Koolman denkt daarom dat er de komende tijd meer mensen zorg zullen gaan mijden. Iets wat 10 jaar geleden, op het dieptepunt van de economische crisis, ook gebeurde toen mensen krap bij kas zaten.

"Er was een forse terugloop te zien in het aantal mensen dat naar het ziekenhuis ging", vertelt de zorgeconoom. "We zagen toen dat heel veel mensen die een doorverwijzing van hun huisarts kregen die doorwijzing vervolgens niet opvolgden." Volgens hem meden mensen het ziekenhuis om niet het eigen risico te hoeven betalen.

'Eigen risico niet maximaal verhogen'

Je eigen risico maximaal verhogen om je zorgpremie omlaag te krijgen, kun je beter niet doen, waarschuwt de expert. "Als je weet dat je die 885 euro niet kunt opbrengen, ga je behandelingen die je echt nodig hebt misschien mijden. Dan betaal je wel premie, maar heb je de facto eigenlijk geen zorgverzekering."

Het is beter om te bekijken of je bij een andere verzekeraar minder geld kwijt bent, zegt Koolman. Ook kan het geen kwaad om je aanvullende verzekering - als je die hebt - onder de loep te nemen: heb je die wel echt nodig of kan dat het misschien wat minder uitgebreid?