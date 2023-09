Van de 250 kinderen, 100 kinderen die met een lege maag op school zitten. Dat wás de situatie op de Oranje Nassau-school in Amsterdam. Tot dat er werd gezorgd voor een gratis schoolmaaltijd. Ook volgend jaar kan dat doorgaan.

Het demissionaire kabinet trekt namelijk ook komend jaar extra geld uit voor gratis schoolmaaltijden. Dat gebeurde afgelopen jaar al. 1.300 scholen meldden zich toen aan voor het aanbieden van een gratis schoolmaaltijd. Het project werd opgezet door het Rode Kruis en Jeugdeducatiefonds.

Alleen een fles water mee naar school

Van maandag tot en met vrijdag worden er elke dag 365 broodjes gesmeerd op de Oranje Nassauschool in Amsterdam. Door de ouders. "We verzorgen de lunch en het tussendoortje", vertelt directrice van de school Audrey Rajcomar.

"Wat er mis gaat de afgelopen jaren, als ik over mijn eigen school praat, is dat ik gemiddeld 100 leerlingen zie die dagelijks geen ontbijt of lunch hebben. Die komen bijvoorbeeld met een fles water naar school, of met helemaal niks."

Eten om te kunnen leren

Rajcomar vindt dat ze daarmee niet kan voldoen aan een van de basisvoorwaarden: je talenten ontplooien op school. "Om tot leren te komen, vonden wij het van belang dat er gegeten wordt en wij dus voor een lunch en fruit zorgen. Dat kan alleen met een volle maag."

"Zo kunnen de kinderen in ieder geval met een volle maag een dag doorbrengen op school", zegt Rajcomar. Er waren kinderen die zelf wel aangaven dat hun vader of moeder vergeten was om brood mee te geven. "Maar dat kan niet 2, 3 of 4 dagen voorkomen."

Werkende armen

Rajcomar ging het gesprek aan met de ouders waarvan de kinderen hun brood waren 'vergeten'. "En dan merk je gewoon dat die ouders het geld niet hebben."

Wat Rajcomar wil benadrukken dat het echt niet alleen maar gaat om arme ouders. Juist niet, ziet ze. "Het zijn juist de mensen die ook net de minima-grenzen over zijn. De werkende ouders of de alleenstaande moeder of vader die werkt. Ze trekken het niet meer." Nederland kende in 2021 zo'n 220.000 mensen die werken, maar toch in armoede leven.

Dankbaar voor werk ouders

Als directeur voelt Rajcomar zich verantwoordelijk voor wat er gebeurt op school. Met een trots gevoel kijkt ze naar de ouders die op haar school elke dag de broodjes smeren. "Ze komen hier 5 dagen per week vrijwillig staan. En gemiddeld smeren ze 350 tot 400 broodjes per dag, als een geoliede machine."

"Alle credits gaan naar die ouders. Wij als school doen helemaal niks, alleen de boodschappen. En als er iets mist, halen ze het zelf heel snel tussendoor. "