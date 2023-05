2 op de 3 jongeren vermijdt weleens een afspraak bij huisarts, tandarts of fysiotherapeut vanwege de kosten. Dat blijkt uit de Nationale Keuzestress Monitor. Fysiotherapeuten waarschuwen voor de negatieve effecten van zorgmijders en willen verandering.

Ellen Toet is bestuurslid bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en zelf ook fysiotherapeut. Zij ziet dat dat jongeren vaak verlokt worden om goedkope ziektekostenverzekeringen te nemen en daardoor niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie.

Niet aanvullend verzekerd

"We zien dat mensen dan wel een afspraak bij ons maken, maar als wij dan bellen en zeggen: 'U bent niet aanvullend verzekerd, u moet deze behandeling zelf betalen', dan moeten ze vaak afhaken omdat ze het niet kunnen betalen."

Ook ziet ze problemen bij mensen met ernstige klachten: '"Na 20 behandelingen worden deze behandelingen dan wel vergoed vanuit de basisverzekering. Maar dan moet je wel eerst 20 behandelingen zelf betalen. Deze drempel kunnen veel mensen niet over."

Sportblessures en stress

Op dat moment moeten bijvoorbeeld ouders betalen, maar Toet ziet ook dat mensen afhaken. "Nadeel daarvan is dat mensen dan soms teruggaan naar duurdere zorg in een ziekenhuis of revalidatiecentrum." Verder benadrukt ze: "Jongeren vertrouwen er soms te veel op dat ze in een staat leven waarin er wel goed voor ze gezorgd wordt."

Volgens Toet komen ook gezonde jongeren toch regelmatig op de behandeltafel terecht. "Bij sportblessures of bij een verkeersongeluk kan het misgaan." Verder ziet ze nu ook veel jongeren die kampen met spanningsklachten zoals hyperventilatie of paniekaanvallen of langdurige hoofdpijn. Dit zijn dingen die we in de psychosomatische fysiotherapie goed kunnen behandelen."

Stoppen als behandeling niet over is

Deze klachten kunnen Volgens Toet dus goed behandeld worden, maar dit gebeurt in de praktijk lang niet altijd. "Een veelvoorkomend eerste gesprek is: 'Je hebt maar 6 zittingen vergoed, dus wat kunnen we bereiken in die korte behandelperiode?'"

"We zien dus geregeld dat mensen de behandeling stoppen om financiële redenen, terwijl de klachten nog niet over zijn. Als zorgverlener vind je het verschrikkelijk dat je je handelen moet afstemmen op hoe iemand verzekerd is."

Terug in het basispakket?

Toet signaleert dat er ook een tweedeling in de zorg ontstaat tussen mensen die aanvullende zorg wel en mensen die deze zorg niet kunnen betalen. "Bij mensen die het niet kunnen betalen zie je mensen die uit de arbeidsmarkt raken en dan gaan hun kansen in de samenleving dubbel zo hard achteruit." Ze benadrukt dat mensen gezondheid belangrijk vinden, maar toch bang zijn dat ze financieel in de problemen komen door een behandeltraject aan te gaan.

En al bespaart iemand misschien geld door zorg te mijden, Toet benadrukt dat de kosten voor de samenleving erdoor oplopen. "Als mensen zich niet laten behandelen dan kunnen de klachten erger worden en dan kunnen mensen later duurdere zorg nodig hebben. Wij zijn heel goedkoop in vergelijking met een ziekenhuis of medisch specialist." Het Genootschap pleit er daarom voor om fysiotherapie weer in de basisverzekering op te nemen.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoogleraar Evidence Based Physiotherapy aan de Vrije Universiteit, Raymond Ostelo, snapt het pleidooi van de fysiotherapeuten: "Er zijn een heel aantal aandoeningen waarbij wetenschappelijk aangetoond is dat het kosteneffectiever is om de aandoening bij een fysiotherapeut te laten behandelen." Hij plaatst er wel een belangrijke kanttekening bij, want veel van behandelingen zijn nog niet onderzocht.

Een van de voorbeelden waar wel onderzoek is, is bij schade aan de meniscus van de knie, zegt Ostelo. "Meniscusklachten werden voorheen altijd geopereerd. Nu blijkt dat als je naar de fysiotherapeut gaat met dezelfde klachten, het herstel hetzelfde is. Maar je voorkomt wel een dure operatie die mogelijk ook weer complicaties geeft."

Niet 'even lekker' naar de fysio

Zorgverzekeraars en beleidsmakers zijn volgens Ostelo bang dat patiënten straks wel erg veel behandeld worden. "Hun argument zal zijn dat fysiotherapeuten patiënten misschien 12 behandelingen geven, terwijl ze er maar 5 nodig hebben." Beleidsmakers zouden dus bang zijn dat patiënten worden overbehandeld, omdat fysiotherapeuten daar dan financieel voordeel uit halen.

Toch is die zorg volgens fysiotherapeut Toet ongegrond. "Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid, dat een behandeling medisch noodzakelijk moet zijn, voordat wij een behandelingstraject starten. Het zal echt niet zo zijn dat mensen kunnen denken: ik wil eens lekker naar de fysiotherapeut, dat zij dan altijd direct terecht kunnen. Wij hebben onze eigen richtlijnen en onze eigen beroepseer."