De tandarts is voor veel mensen te duur, blijkt uit onderzoek onder het Opiniepanel. Dokters van de Wereld trekt aan de bel: samen met FNV overhandigen ze morgen een 'zwartboek' aan een aantal Kamerleden. De oproep: mondzorg terug in het basispakket.

"Het feit dat de mondzorg niet in het basispakket zit, is heel raar. Het is beleid dat ziek maakt", zegt voorzitter Hendrik Verschuur van Dokters van de Wereld.

Schaamte

Volgens Verschuur zorgt het beleid rondom mondzorg voor 3 miljoen euro aan economische schade, omdat mensen ziek thuis zitten. "Puur omdat ze dus slechte mondzorg hebben en daardoor arbeidsongeschikt raken", voegt hij toe.

"Ze slikken enorm veel pijnstillers met alle risico's van dien, durven soms het huis niet uit. Ook niet naar feestjes, omdat ze zich schamen", legt de voorzitter uit. "Dus naast economisch leed is er ook nog eens menselijk leed."

Kosten besparen

En daarom biedt Dokters van de Wereld morgen een 'zwartboek' aan aan de Tweede Kamer. "Mondzorg moet echt terug in het basispakket. De hele zorg zit erin, maar dat ene kleine deel, de mond, niet", zegt Verschuur. "Iedereen heeft er recht op."

Dat het tot hogere premies kan leiden, is volgens Verschuur niet een probleem. "Dat is echt kortetermijndenken. Je kan poetsen tot je een ons weegt, maar je kan altijd een gaatje of een infectie krijgen. Dan is mondzorg juist preventie, om later nog hogere kosten in het ziekenhuis te voorkomen. Op de lange termijn bespaar je kosten."

Wakker liggen van rekeningen

Tandarts Mahdi Khalilzada sluit zich bij het 'zwartboek' aan: "En de belangrijkste boodschap daarin is dat tandarts geen luxe is, maar dat het een basisrecht is van elke persoon. En dat als je pijn hebt, je makkelijk naar een controle gaat en niet wakker ligt van een hoge rekening." Want Khalilzada ziet in zijn praktijk schrijnende voorbeelden.

"Stel, je hebt maandelijks maar 200 euro te besteden en je kan je een wortelkanaalbehandeling van 600 euro niet veroorloven, dan moet je die kies trekken. Op jonge leeftijd is dat echt zonde." Hij ziet ook ouders die zich schamen voor openstaande rekeningen en hun kinderen niet durven te brengen, terwijl die gratis zijn. "Dan worden zij ook verwaarloosd."

Ellende voorkomen

"Je hoort gewoon naar de tandarts te kunnen gaan, zonder dat er een drempel is", zegt Khalilzada. "Net als dat je met oorpijn gewoon naar de huisarts gaat. Dat moet normaal zijn in een land als Nederland."

Dus gooi het preventieve gedeelte van mondzorg in het basispakket, pleit de tandarts. "Controle, foto's, gaatjes, etcetera. Dan voorkom je al heel veel ellende en loop je niet achter de feiten aan."