Een op de drie mensen met een laag inkomen is al meer dan twee jaar niet naar de tandarts geweest, omdat ze het niet konden betalen. Vier op de tien sloegen om diezelfde reden een controle of zelfs een behandeling over, zoals het vullen van een gaatje.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. De afgelopen jaren zijn de kosten voor de tandarts flink gestegen, deels door corona, deels door de inflatie.

Lagere- en middeninkomens

De helft van de mensen met een laag inkomen heeft moeite met het betalen van de tandartsrekening, maar ook een kwart van de mensen met een middeninkomen zegt dat ze het geld niet makkelijk kunnen ophoesten. Van die groep heeft een op de vijf in de afgelopen twee jaar een controle of behandeling bij de tandarts overgeslagen vanwege de kosten.

"Mijn partner en ik hadden bijna gelijktijdig een wortelkanaalbehandeling nodig. We moesten een keuze maken, dus mijn partner heeft de behandeling wel gehad en ik nog niet. We moeten nu sparen zodat ik de behandeling ook kan doen", zegt iemand in het onderzoek.

Kunnen mensen de tandarts nog betalen?

'Ibuprofen is goedkoper'

"Ik heb flink wat gaatjes en ik zit regelmatig tegen het plafond van de pijn", vertelt een deelnemer. "Maar ibuprofen is goedkoper dan de tandartsrekening. Mijn uitkering is iets meer dan 1200 euro netto: het is of eten, of naar de tandarts." Een ander moet een behandeling uitstellen. "Als ik nog meer behandelingen laat doen, dan ga ik over het maximale bedrag dat ik vergoed krijg. Dat kan ik niet betalen, dus moet ik het uitstellen tot januari."

Deze deelnemer gaat nog verder om tandartskosten te vermijden: "Mijn gebit ziet er niet meer uit", vertelt ze. "Ik laat alles zo snel mogelijk trekken zodat ik een kunstgebit kan nemen, dan ben ik van die terugkerende dure tandartskosten af." Een kunstgebit wordt grotendeels vergoed door de basisverzekering.

Bang voor de tandartsrekening

Overigens is het niet alleen een probleem van de laatste jaren. Een op de vijf mensen met een laag inkomen (21 procent) zegt sowieso al nooit naar de tandarts te gaan.

"Ik heb in 2013 een wortelkanaalbehandeling gehad waar fouten zijn gemaakt, dus kwamen er een heleboel behandelingen bovenop", vertelt een van hen. "Dat heeft me zo veel geld gekost dat ik nu bang ben om naar de tandarts te gaan, door de rekening én de ellende."

Hoe vaak ging je de afgelopen twee jaar gemiddeld naar de tandarts?

Basisverzekering

De meeste mensen in het onderzoek, 85 procent, zouden graag zien dat basisbehandelingen bij de tandarts opgenomen worden in het basispakket van de zorgverzekering, ook al zou de premie voor de zorgverzekering daardoor voor iedereen stijgen.

"Voorkomen is beter dan genezen. Als een controle en simpel gaatje vullen gewoon verzekerd is, kan je voorkomen dat die mensen later een dure behandeling moeten betalen omdat ze te lang niet zijn geweest."