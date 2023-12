Komt de tandarts terug in het basispakket? Het zou zomaar kunnen gebeuren. In de nieuwe Tweede Kamer is er een meerderheid die wil dat tandartszorg weer wordt vergoed.

Tandarts Mahdi Khalilzada uit Voorburg zou maar wat blij zijn als de tandarts wordt vergoed door de basisverzekering. "Daar strijd ik al jaren voor." Nu komen alleen jongeren tot 18 jaar voor vergoeding in aanmerking.

Basisbehoefte

Uit onderzoek van EenVandaag en Dokters van de wereld eerder dit jaar blijkt dat zo'n 20 procent van de mensen de tandarts mijdt vanwege de kosten ervan. Tandarts Khalilzada heeft juist daarom een jaarlijkse traditie tijdens de ramadan. Dan behandelt hij mensen gratis in zijn tandartsstoel.

En dan komt hij mensen met grote problemen tegen, vertelt hij. "Grote ontstekingen, verhalen dat ze om de 2 maanden antibiotica krijgen, of dagelijks ibuprofen moeten innemen. Dat leidt op de lange termijn tot meer gezondheidsklachten."

'Geen luxe'

"Ik ben er hartstikke blij mee dat een meerderheid voor vergoeden vanuit de basisverzekering is. Het lijkt erop dat de politiek eindelijk gehoor geeft aan wat wij al lang vragen", zegt hij.

Het is een basisbehoefte, iedereen heeft recht op een goede gezondheid van de mond. En iedereen heeft het nodig. Het is geen luxe. Als je pijn hebt en niet naar de tandarts kan, is dat verschrikkelijk."

Van gaatjes vullen tot wortelkanaalbehandeling

De partijen in de Tweede Kamer die voor zijn, verschillen van mening over de invulling van het vergoeden van de mondzorg. De PVV, ChristenUnie en Volt pleiten voor het gratis maken van controles, gaatjes vullen en tandsteen verwijderen. De SP wil ook wortelkanaalbehandelingen gratis maken. GroenLinks-PvdA wil alleen een gratis jaarlijkse controle.

Wat Khalilzada betreft komt een tweejaarlijkse controleafspraak in het basispakket. Net als het schoonmaken van het gebit en vulling. "Daarmee voorkom je de grote problemen. Als je bijvoorbeeld te lang niet komt en een klein gaatje wordt een groot gaatje leidt dat tot een wortelkanaalbehandeling en dat zit je met nog veel hogere kosten."

Premie omhoog

Hoeveel de tandarts in het basispakket zal gaan kosten, is nog niet duidelijk. "De premie zal onherroepelijk omhoog gaan", zegt gezondheidszorgeconoom Martien Bouwmans. "De tandarts onderbrengen in het basispakket is een goede manier voor de mensen die eronder lijden dat het nu niet vergoed wordt. Zo krijg je mensen weer naar de tandarts."

Het is volgens Bouwmans ook goed denkbaar dat met preventieve behandelingen juist kosten bespaard worden. "Uiteindelijk is het aan de politiek om af te wegen of de premie voor dit doel iets mag stijgen en of alles vergoed wordt of delen van de behandeling." Dat daardoor mensen die het best zelf kunnen betalen ook een vergoeding krijgen, vindt Bouwmans geen probleem. "It's all in the game."

Geen voorstander

Voorzitter Hans de Vries van de beroepsvereniging van tandartsen KNMT is geen voorstander van het vergoeden van de tandarts voor iedereen. "We weten dat 80 procent van de patiënten sinds jaar en dag de tandarts bezoekt. Er is inderdaad een groep die niet gaat, maar die is altijd groot geweest."

De Vries denkt niet dat die mensen wel zullen gaan als de tandarts in het basispakket komt. Hij heeft een ander voorstel: "We moeten toe naar levensloopbestendige tandartszorg. Wij willen de tandarts in het pakket voor de groep van 0 tot 25 en op latere leeftijd voor ouderen van 75-plus."

Handreiking voor financieel kwetsbaren

De voorzitter erkent dat er mensen zijn die de tandarts niet kunnen betalen. Maar, zegt hij: "Voor de financieel kwetsbaren hebben we een handreiking gedaan aan de minister."

Daarin staat dat financieel kwetsbare Nederlanders aanspraak moeten kunnen maken op noodzakelijke en acute mondzorg via bestaande regelingen, zoals bijzondere bijstand en minimaregelingen.