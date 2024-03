De tijd vliegt: 100 dagen geleden werd de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Op hun allereerste dag spraken we nieuwe Kamerleden Arend Kisteman (VVD) en Raoul White (GroenLinks-Pvda). Na iets meer dan 3 maanden 'on the job' checken we weer bij ze in.

Waar moest Arend Kisteman het meest aan wennen deze 100 dagen? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. "Het brood hier in het restaurant", geeft hij lachend toe. Voordat hij de Kamer inging, had Kisteman namelijk een eigen bakkerij in Zwolle. "Ik ben mijn eigen brood gewend natuurlijk. En laat ik zeggen: dit is niet wat ik zelf aan mijn klanten verkocht zou hebben."

Technische briefings

Toch bevalt zijn carrièreswitch hem maar al te goed. "Niet te geloven dat het alweer 100 dagen is. Wat vliegt de tijd, dacht ik. Maar het is echt superleuk. Eigenlijk nog leuker dan ik van tevoren had verwacht."

Een belangrijk onderdeel van zijn werk dat goed bevalt, zijn de technische briefings die hij als Kamerlid mag volgen. Bij zo'n briefing worden Kamerleden door experts bijgepraat. "Die kun je aanvragen per onderwerp. Ik heb er afgelopen week geloof ik wel drie gehad." Op die manier kennis vergaren vindt hij erg fijn. "Daar kun je gewoon vragen stellen, zonder dat het politiek is. Over hoe iets werkt en waarom we dingen op een bepaalde manier doen."

Trage gang van zaken

Collega-Kamerlid Raoul White heeft het ook goed naar zijn zin. Toch moest hij wel wennen aan de gang van zaken in de Tweede Kamer. "Het is hier wel traag." Hiervoor werkte White als dagelijks bestuurder in Amsterdam Zuid-Oost, waar dingen bereiken een stuk soepeler ging. "Ik maakte dat bespreekbaar met mijn staf, dan gingen we het kort onderzoeken en bij wijze van spreken gebeurde het de volgende dag al. Hier in de Kamer werkt het niet helemaal zo."

De precieze rol die zijn partij GroenLinks-PvdA gaat vervullen is ook nog onzeker, omdat de kabinetsformatie nog niet is afgerond. "We zitten nog in het ongewisse over welke koers we gaan varen. Komen we in de oppositie en wat zijn dan de kaders? Waar kan je mee met het kabinet en waar ben je tegen?"

GroenLinks-PvdA 'staat klaar als het nodig is'

Of de onderhandelende partijen PVV, VVD, NSC en BBB er definitief samen uitkomen, is nog niet zeker. Eerder leek dat zelfs heel onwaarschijnlijk, toen Pieter Omtzigt van NSC wegliep van de formatietafel. Had White gehoopt dat zijn partij toen aan zet zou komen? "Om eerlijk te zijn dachten we: die komt wel weer terug", zegt hij.

"Maar we hebben ook gezegd dat, op het moment dat er niet geleverd wordt, wij klaarstaan. En die opvatting hebben we nog steeds."

Grote verantwoordelijkheid

De partij van Kisteman, de VVD, zit op dit moment dus wél aan tafel de formatie. En dat van dichtbij meemaken, vindt het nieuwe Kamerlid erg interssant. "Er verschijnen dingen in de media en jij weet dan hoe het echt zit. Dat is natuurlijk wel leuk: dat je dingen weet die anderen graag willen weten."

Zijn nieuwe politieke rol brengt sowieso ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. En die voelt Kisteman sterk: "Soms krijg je een mailtje of appje van een persoon of bedrijf met de vraag om ergens voor of tegen te stemmen. Je beseft dan dat dit werk diegene direct raakt, in negatieve of positieve zin. Dan wordt het wel even concreet."

Eerste keer aan de microfoon

Naast verantwoordelijkheid, brengt het werk als Kamerlid ook een boel 'eerste keren' met zich mee. Zoals de eerste keer spreken bij de microfoon in de Tweede Kamer: "Ik dacht: ik doe dat wel gewoon, maar als je daar staat is het toch wel even spannend. En toen maakte ik ook nog een spreekfout."

White herkent die spanning goed. "De eerste keer is altijd spannend. Je wil niet misdrukken op het knopje, of uitglijden." Dat gebeurde hem niet, en in zijn eerste 100 dagen boekte hij zelfs al een aantal successen. "Ik heb drie moties ingediend over het mkb en die werden alledrie aangenomen. Dat geeft wel een goed gevoel."

Brasa's en nog maar even geen minister

Van tevoren dacht White vooral 'zijn' mensen van de gemeente Amsterdam te gaan missen. Hen gaf hij geregeld op een werkdag een brasa - een knuffel. Die traditie zet hij in de Kamer gewoon weer voort: Als ik er behoefte aan heb, doe ik gewoon een brasa. Binnen de partij zeker, maar ook wel buiten de partij. Dat is een beetje aftasten, natuurlijk. Maar als we elkaar allemaal wat meer brasa's geven in Nederland, worden we denk ik een stuk gelukkiger."

100 dagen geleden dacht Arend Kisteman dat hij over een jaar of vier wel minister zou willen worden. Staat hij er, na enige ervaring, nog zo in? "Ik denk dat ik me nu eerst maar even moet bewijzen en moet laten zien dat ik dit kan. Het is iets minder planbaar dan ik toen voor de grap zei." Dus dan maar over 8 jaar een ministerschap? "Wie weet", besluit hij lachend.